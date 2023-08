Messi utódja megbukott, távozni akar Barcelonából

Ansu Fati, az FC Barcelona 20 éves támadója közölte a klub vezetőségével, hogy távozni szeretne.

A kilencszeres spanyol válogatott támadó tízévesen csatlakozott a Barca akadémiájához, és már a 17. születésnapja előtt bemutatkozott az első csapatban, ahol óriási reményeket fűztek hozzá. Ennek jeléül Lionel Messi távozása után még az ikonikus 10-es mezszámot is megkapta a gránátvörös-kékeknél.

A fiatal támadó fejlődését azonban sorozatos sérülések nehezítették, emiatt pedig nem kapott rendszeres játéklehetőséget sem.

A The Guardian azt írja, hogy a 20 éves támadó tájékoztatta a klubvezetést a távozási szándékáról, ugyanis a fejlődése érdekében rendszeresen akar futballozni, erre pedig nincs lehetősége Barcelonában.

Ansu Fatit állítólag az Arsenal, a Manchester United is a Tottenham is szívesen leigazolná. A megszerzése azonban nem lesz olcsó mulatság, ugyanis 2027-ig nyaráig van szerződése a Barcelonával. Igaz, a tárgyalásokat megkönnyítheti, hogy a katalán klub továbbra is borzalmas anyagi helyzetben van, így minden bevételre szüksége van.

Ansu Fati 110 mérkőzésen 29 gólt lőtt és 10 gólpasszt adott a Barcelona csapatában. 2021-ben spanyol Király-kupát, az előző szezonban pedig bajnoki címet nyert a katalán együttessel.