Óriási szenzáció lenne a Bayern München megállítása

Werder Bremen- Bayern München nosztalgia rangadóval veszi kezdetét a német Bundesliga 61. szezonja. Az indulás előtt áttekintjük az esélyeket, megnézzük milyen jelentősebb változásokon mentek át a csapatok az elmúlt 2-3 hónapban, és természetesen foglalkozunk azon honfitársainkkal, akik a német élvonalban játszanak.

Amennyiben egy csapat egy bajnokság 60 éves története során a felénél többször, pontosan 32-szer szerzi meg az aranyérmet, ha az utóbbi 11 alkalommal mindig begyűjti azt, akkor a 61. szezon rajtja előtt nyugodtan aposztrofálható az előttünk álló pontvadászat így: a Bayern München és a többiek.

A többiek helyett talán lehetne használni a kihívók, a trónkövetelők, az üldözők, az esélylesők kifejezést is, de félő, hogy idén is csak a statiszták megnevezés illik majd rájuk. Már ami a bajnoki címért való harcot illeti. Persze ez annak fényében merész kijelentés, hogy május 27-én, az elmúlt pontvadászat utolsó fordulójának utolsó előtti percében még a Borussia Dortmund tűnt bajnoknak, de mégis ez a (nem Bayern drukkerek számára szomorú) valóság. Mert a Bayern nemhogy nem gyengült május vége óta, de még erősödött is. A tavalyi kihívói pedig papíron gyengébb kerettel vágnak neki a bajnokságnak.

Sok Bundesliga szezon előtt elhangzott már a következő mondat, de talán soha nem volt annyira aktuális, mint most: Németországban a Bayern egyetlen komoly ellenfele a Bayern lehet. Kizárólag akkor kerülhet bajba otthon, ha továbbra is „FC Hollywood-üzemmódban" működik. Mert ez a múlt században ráaggatott gúnynév ismét előtérbe került az elmúlt években. Elég csak az edzők helyzetét említeni. A zsinórban szerzett 11 bajnoki címet ugyanis hét trénerrel érte el a csapat. A hat edző távozása közül öt tényleg a filmipar fellegvárának forgatókönyvíróit is megihlethetné. Amennyiben vígjátékot szeretnének a vászonra varázsolni. Jupp Heynckesnek úgy nem ajánlottak szerződéshosszabbítást 2013-ban, hogy megnyerte a csapattal a bajnokságon és a Német Kupán kívül a Bajnokok Ligáját is. Méghozzá lebilincselően szép játékkal. Carlo Ancelottinak 2017-ben (egy bajnoki címmel a háta mögött) második évében a hatodik fordulóban kellett távoznia egy nem rossz szezonkezdés után. Niko Kovac a Salátástál mellé a Német Kupát is begyűjtötte első évében, a másodikban meg 2019-ben a 10. játéknapon „került lapátra". Állítólag a kulcsjátékosok egy része ellene fordult. Helyére hetekig kerestek edzőt, miközben a 2014-ben a válogatott másodedzőjeként világbajnoki címet szerző Hansi Flick napról napra látványosabban játszó csapatot küldött pályára.

Aztán megkapta a bizalmat, és ezt azzal hálálta meg, hogy szűk két szezon alatt hét nagy címet gyűjtött be. Közte a Bajnokok Ligáját, melyet először nyert meg a történelemben egy csapat 100 %-os teljesítménnyel. Ám Flicknek is mennie kellett 2021-ben, mert megromlott a viszonya a (volt) sportigazgatóval, Haszan Szalihamidzsiccsal. A helyére érkező Julian Nagelsmann nyert egy bajnokságot, majd idén tavasszal úgy kellett csomagolnia (szintén Szalihamidzsics miatt), hogy a csapat egy ponttal rendelkezett kevesebbel a bajnokságban, mint a listavezető, versenyben volt a Német Kupában, és lenyűgöző teljesítménnyel menetelt a Bajnokok Ligájában.

Öt ilyen edzőmenesztést a legnagyobb képzelőerővel rendelkező hollywood-i forgatókönyvíró sem tud kitalálni. A Bayern az életben „hozta ezt", az elmúlt 11 (nagyon sikeres!) évben csak egyetlen edző, Pep Guardiola csinálhatta végig a munkáját úgy, ahogy azt egy edző normális körülmények között szeretné.

Azt most még biztonsággal megmondani nem lehet (megtippelni persze igen!), hogy a jelenlegi mester, Thomas Tuchel „hogyan végzi", de az biztos, hogy neki is kevés lesz, ha csak bajnoki címet szerez a csapattal, ugyanis a Bayern az utóbbi három szezonban sem a Bajnokok Ligájában, sem a Német Kupában még az elődöntőbe sem jutott. Utóbbiban ráadásul kétszer a második fordulóban esett ki. Persze itt kell idézni a Bayern ma már „csak" tiszteletbeli elnökének, Uli Hoenessnek az örökbecsű mondását, hogy a két kupasorozatban a bukás még megbocsátható, mert egy vagy kétmeccses párharcban előfordulhat kudarc, de a 34 találkozóból álló bajnokságot kötelező megnyerni. Ennek ellenére nyilván Hoeness is elégedetlen az elmúlt évek kupaszerepléseivel, különösen fájók lehetnek számára a BL-tavaszok 2021 óta.

Az európai elitliga persze egy másik műfaj, és azzal még van idő foglalkozni sportvezetőnek, edzőnek, játékosnak, szurkolónak. A Bundesliga viszont pénteken rajtol Brémában. A bajnok mérkőzésével, ez most már lassan két évtizede megszokott dolog, ami kicsit formabontó, hogy nem pályaválasztó a címvédő. Ennek ellenére gólzáporos Bayern-győzelem lenne a papírforma, mert 2020-ban a Schalket 8-0-ra, 2016-ban a Brement 6-0-ra, 2015-ben a Hamburgot 5-0-ra, tavaly a Frankfurtot 6-1-re verte az idénynyitón. Az elmúlt 10 bajnokság első Bayern-meccsén az éppen aktuális ellenfelek közül három kapott kétgólos verést, egy egygólost, és csak a Hertha (2019-ben) és a Mönchengladbach (2021-ben) tudott pontot szerezni a nyitópénteken a Bayern ellen. A Bremen legutóbb 2008-ban, vagyis 15 évvel ezelőtt tudta legyőzni a Bayernt. Azóta játszottak 31 találkozót, melyből a Bayern 27-et megnyert. A bajor sikerek közül négy ötgólos volt, két hatgólos, és 2013-ban akadt egy 7-0 is, utóbbi ráadásul ott, ahol a mostani meccset is játszák majd.

A múlt szombaton a Szuperkupában előfordult helyzet aligha ismétlődik meg a bajnoki nyitányon. Akkor az RB Leipzig 3-0-ra nyert Münchenben, elhódítva ezzel a trófeát. Adódik a kérdés: arra a csapatra, mely ilyen huszáros csínyre képes hat nappal a rajt előtt a Bayern ellen, nem kell komolyan figyelni a bajnokságban?

A válasz röviden: nem, hosszabban pedig azt lehet mondani, hogy a bajnoki címre aligha lehet esélye a lipcsei csapatnak, de az elmúlt évekhez hasonlóan idén is komoly szereplője lehet a Bayern mögötti tülekedésnek.

Kik vehetnek még részt a dobogóért (és ami ennél fontosabb: a BL-indulásért) vívott harcban?

Erről azért nehéz most értekezni, mert nagyon komoly változások voltak a csapatok keretében. A 18 gárdától valamivel több, mint 200 játékos távozott, és 30-40-el több (ezek az adatok ugyebár a rajt előtt óránként változnak) érkezett. Ez azt jelenti, hogy 28-30 fős kerettel számolva átlagosan egy-egy csapat majdnem fele kicserélődött a nyáron.

Papíron a Bayern mögötti két gárda veszített a legtöbbet a nyáron. A Leipzigtől eligazolt – melyik magyar fociszurkoló ne tudná? – Szoboszlai Dominik, a tavalyelőtt az év Bundesliga játékosának választott Christopher Nkunku, továbbá Josko Gvardiol, Marcel Halstenberg, Konrad Laimer, André Silva, Angelino, hogy csak a legnevesebbek kerüljenek szóba. Az első háromért 220 millió eurót kapott a klub, az összesen távozó 18 focistáért 240-et. Az érkezettekért „csak" 150 milliót fizetett, de mint tudjuk az eurok nem rúgnak gólokat, és nem viszik a csapatot a BL-be.

A bajnoki címről az utolsó pillanatban lemaradó Borussia Dortmund 60 milliós plusszal zárta az átigazolási szezont, náluk Jude Bellingham és talán Raphael Guerrero pótlása lesz nehéz feladat, de jelen állás szerint nekik kényelmesebb szezonjuk lesz, mint a Leipzignek. Utóbbinál egyébként az új szezonban a magyar válogatott Willi Orban lesz a kapitány Gulácsi Péter helyett. Utóbbi sérülése ugyanis nagyon lassan gyógyul, és Marco Rose edző kijelentette, hogy visszatérése után is meg kell küzdenie a helyéért az őt jól helyettesítő Janis Blaswich-hel. Az biztos, hogy a szász gárdánál már nem lesznek olyan kellemes gondjai a csatársor összeállításakor az edzőnek, mint az elmúlt két-három évben. Viszont ha a Szuperkupán mesterhármast szerző Dani Olmo egészséges, akkor az házon belüli nagy erősítést jelenthet.

A három tavalyi dobogós csapat elképesztő nyári pénzmozgásához képest aprópénzeket utalt, és fogadott a negyedik német BL-csapat, a kis Union Berlin. A nagy főváros egyetlen elsőosztályú csapata. Hasznosnak tűnő focistákkal erősítette meg a keretét az európai elitliga szerepléshez. Jött a 20 éves elefántcsontparti David Datro Fofana, a 22 éves amerikai Brenden Aaronson, és a német válogatott hátvéd, Robin Gosens, aki gyerekkora óta nem játszott szülőföldjén. Biztos, hogy remekül beépíti őket a csapatba a világ élvonalának egyik legcsendesebb edzője, Urs Fischer. A svájci mester keretében ott lesz a magyar Schäfer András, de sajnos Gulácsihoz hasonlóan az ő sérülése is lassabban gyógyul a vártnál. A nyári felkészülés során a zalaegerszegi meccsen sem tudott játszani, amelyen kikapott a berlini gárda, de aki abból messzemenő következtetéseket szeretne levonni az ugyanúgy téved, mint az, aki a Szuperkupából indul ki.

A Bundesliga negyedik magyar focistája, Sallai Roland a Freiburgban játszik (továbbra is), amely az Európa-liga csoportkörében kezdi idei nemzetközi szereplését. Ha valaki német csapatokat néz a kontinentális kupákban, akkor előfordulhat, hogy egy héten majd kedden Schäfernek, szerdán Gulácsinak és Orbannak, csütörtökön Sallainak szurkolhat. Beh, szép is lenne!

Sallai gárdája elvileg gyengült a nyáron, végleg a Brentfodhoz igazolt Kevin Schade, elment Woo-yeong Yeong, visszavonult a királycsere, Nils Petersen. De ez mind semmi ahhoz képest, hogy szintén a Brentfordhoz ment a holland csodakapus, Mark Flekken. A fekete-erdei csapatnak évtizedek óta a kapusok adják a stabilitást, de senki ne féltse a gárdát Flekken távozása miatt, mert a másik „évtizedes pillér" Christian Streich vezetőedző maradt, és tuti, hogy a szakmai munkát 2011 óta irányító mester minden posztra talál megfelelő utódot. A freiburgi kapuba bárki áll, az mágikus képességekkel vérteződik fel. Előrébb pedig lehet, hogy a fiataloktól felkerült Max Rosenfelderről vagy Jordy Makengoról szól majd az ősz. Vagy --- reményeink szerint – Sallai Rolandról.

A Bundesliga ötödik magyarja, a Fenerbahce-től 12,3 millióért a Hoffenheimhez szerződő Szalai Attila lesz. A kis falu csapata tavaly nem szerepelt jól, ezért nem indulhat nemzetközi kupában, de a nyári átigazolások azt bizonyítják, hogy az új szezonban ismét megcélozza az élmezőnyt. Szalai mellett érkezett a korábban négy évig Wolfsburgban remeklő támadó, a holland Wout Weghorst, visszatért az Ajax-tól az osztrák védekező középpályás Florian Grillitsch, maradt a horvát csatár, Andrej Kramaric és a német kapus, Oliver Baumann. Az edző a tehetséges, és szuggesztív amerikai óriás, Pellegrino Matarazzo, vagyis biztosnak tűnik, hogy a tavalyi 12. hely után inkább előre kell majd tekintgetnie, mint hátra.

Érdekes, és egy közgazdasághoz értő szakember nyilván vaskos könyvet is tudna írni arról a tényről, hogy az átigazolási időszakban a 18 elsőosztályú klub összesen nagyjából 150 millió eurós nyereséggel zárt. Vagyis többért értékesített játékosokat a Bundesliga, mint amennyit a csapatok vezetői az új igazolásokra költöttek. Ez optimális esetben jelentheti azt, hogy sok fiatal tehetség került fel a saját utánpótlásokból, akik ingyen érkeztek, és növelik a színvonalat. Ám jelentheti azt is, hogy a legjobbak (a legdrágábbak!) más bajnokságba igazoltak, nagy pénzekért. Ez pedig azon túl, hogy nem vet jó fényt a német pontvadászatra, ha a legjobbak elvágynak, azt is jelenti, hogy azon országok csapatai, ahová ezek a sztárok igazolnak továbbra is a Bundesliga gárdái előtt lesznek nemzetközi szinten. Ez azonban nem új jelenség, a Bayern München BL-sikerei mellett a közelmúltból csak az Eintracht Frankfurt Európa-liga-diadala említhető, a többiek kupaszereplése többnyire méltatlan a német hagyományokhoz. Valószínúleg idén sem lesz annyi német csapat a három nemzetközi kupa végjátékában, mint a '70-es években, persze ettől még lehet nagyon izgalmas, és színvonalas a Bundesliga 61. szezonja.