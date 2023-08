Sigér Dávid: Kijött a minőségbeli különbség a két csapat között

A Ferencváros a máltai bajnok Hamrun Spartans elleni kettős győzelemmel csütörtök este bejutott a Konferencia-liga rájátszásába. A hazai pályán 2-1-re megnyert meccs után a Dibusz Dénes távollétében a csapatkapitányi karszalagot viselő Sigér Dávid nyilatkozott.

Sigér elmondta, a korán bekapott máltai gól után egy pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy bajba kerülhetnek, vagy akár csak nem nyerhetnek.

"Tudtuk azt, hogy ha teljes fokozaton jól megy mindenki, ha jól működünk csapatként, akkor jobbak vagyunk náluk, és megfordítjuk a meccset. Még nagyon sok volt hátra ahhoz, hogy meg tudjuk

fordítani a meccset, szóval annyira azért nem aggódtam, amikor betaláltak" - mondta a válogatott középpályás. Azt ugyanakkor elismerte, hogy nem esett jól neki, hogy megint gólt kaptak.

"Ez mindig egy kis figyelmetlenségre vall, vagyis ebben a gólban is a mi figyelmetlenségünk volt benne. Az, hogy a szélen nem jól oldottunk meg egy 3-2-es szituációt, majd utána egy beadásnál nem sikerült felvenni az ellenfelet... A lényeg, hogy többen is kisegíthettük volna egymást, magamat is beleértve természetesen" - fogalmazott önkritikusan.

Sigér elmondta, a gól után azonnal átvették a játék irányítását, még, ha voltak is kisebb helyzetei a máltai csapatnak.

Hamar ráéreztünk arra, hogy mi az ellenszer arra, amit akarnak, és azért kijött szerintem a minőségbeli különbség. Sok helyzetet alakítottunk ki, ma is lehetett volna több is benne, de nem bánom, remélem, hogy tartalékoltak a következő meccsre a fiúk, még hagytak a gólokból a folytatásra is."

Időnként azt lehetett érezni, hogy mintha a jónál is jobb helyzeteket kerestetek volna a játékosok, és egy-egy lövőhelyzetnek kinéző szituációban is inkább a passzt választották lövés helyett. Pedig, amikor lőttek, akkor majdnem találtak is, például éppen Sigér kapufájánál, vetettük fel a játékosnak.

"De végeredményben abból se lett gól, szóval akkor lehet, hogy mégiscsak tovább kellett volna játszani azt a helyzetet... Én egyébként éreztem, inkább azt éreztem, hogy több türelem kellett volna, mert annyira lelkesen akartunk támadni a második félidőben, hogy sokszor túl könnyen veszítettük el a labdát. Ami egyrészt jó, mert megvolt bennünk az akarat, hogy menjünk előre, rúgjunk gólokat a hazai közönség előtt, de ugyanakkor szerintem, ha két-háromszor megforgattuk volna a játékot, az lehet, hogy plusz harminc másodperc lett volna, de biztos lett volna olyan elcsúszása az ellenfélnek, hogy utána már szabadon fordulhattunk volna a kapura, vagy játszhattunk volna ki egy létszámfölényes szituációt. Nem kellett volna ennyit brusztolni a gólért. Arra azért figyelni kell, hogy egy minőségi csapat ellen, és egy olyan meccsen, amikor nem vagyunk ilyen nyugodt előny birtokában az első mérkőzés után, azért ezt megbüntetheti az ellenfél" - figyelmeztetett.

A védekezéssel kapcsolatban, aminek fontosságát már Máté Csaba is szóvá tette, Sigér elmondta, ő megérti, hogy minden játékos gólt szeretne rúgni ahelyett, hogy visszafelé fut a pályán.

"Szerintem amikor egy csapat azért nagyjából tudja, meg érzi, hogy minőségbeli fölényben van, akkor azt várja, hogy, na, mikor tudunk már támadni. A támadás és a góllövés szeretete, vágya az, ami ott lebeg a szemed előtt, hogy akkor a végén góllal fejezheted be. Nyilván ezt keresi, mindenki, csak ugye arra is figyelni kell, hogy ehhez kell egy nagyon stabil védekezés is. Egy erősebb ellenféllel szemben az is nagy öröm tud lenni, ha hátul stabilak vaguynk és nem kapunk gólt. De annak kell lennie a kiindulópontnak is, hogy hátul hozzuk le a meccseket nullára, mert biztosak lehetünk benne, hogy úgy is fogunk gólt rúgni, mert jó csapatunk van, jól tudunk támadást építeni, veszélyesek tudunk lenni a kapura.

A folytatásról elmondta, a rájátszásban a litván Zalgiris lesz a Fradi ellenfele a csoportkörért, és nagyon jól tudják, hogy nem szabad lebecsülni a riválist.

"Megfelelően fel kell készülnünk, stabilizáljuk a védelmet, és nem engedjük az ellenfelet helyzethez se jutni. Ez az elsődleges cél. Ha ez sikerül, akkor biztos vagyok benne, hogy van annyi minőség és van annyi lendület bennünk támadásban, hogy fogunk majd gólokat rúgni. Azt nem mondom, hogy már egyből az első mérkőzésen, de a két meccs alatt biztos vagyok benne, hogy célba tudunk érni" - mondta Sigér.