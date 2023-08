Mbappé góllal tért vissza, de a PSG megint elbukott - videó

A francia labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában a Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a Toulouse otthonában.

A bajnok párizsi csapat az első fordulóban egy borzalmasan gyenge meccsen 0-0-s döntetlent játszott a Lorient ellen. Ezt követően azonnal visszavették a csapatba a francia világbajnok Kylian Mbappét, aki a nyár elején közölte a klubvezetéssel, hogy nem fogja meghosszabbítani a jövő nyáron lejáró szerződését. A PSG klasszisát augusztusban már edzeni sem engedték az első csapattal, és azzal fenyegették, hogy ha nem hosszabbít, akkor az egész szezont a lelátón töltheti.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Mindenki megunta Mbappé hisztijét, tönkreteheti az egész életét

Mindenesetre Mbappé már ott volt a kispadon a Toulouse elleni meccsen, és ott ült mellett a Barcelonától igazolt Ousmane Dembélé is. A két világbajnok támadóra nagy szükség volt, ugyanis a PSG az első félidőben nem tudott betalálni, így az 51. percben Luis Enrique mindkettejüket pályára küldte. A 62. percben aztán Mbappé egy szép csel után kiharcolt egy büntetőt, amit be is lőtt a jobb alsó sarokba.

A PSG többet birtokolta a labdát a második félidőben, de Luis Enrique csapata ugyanolyan passzív módon tartotta a labdát, mint a szakember korábbi együttese, a katari vb-n is hatalmasat bukó spanyol válogatott. A tilitolizásra aztán rá is fizetett a párizsi csapat, ugyanis a 85. percben a semmiből egyenlített a Toulouse. Egy beadás után a marokkói Achraf Hakimi teljesen fölöslegesen lerántotta a honfitársát, Zakaria Aboukhlalt, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. A labda mögé a sértett állt oda, és a kapu jobb oldalába gurított.

A hajrában és a hétperces hosszabbításban a Paris Saint-Germain próbálta megnyerni a meccset, de a Toulouse remekül tördelte a játékot és kivédekezte az utolsó perceket, így maradt a döntetlen, ami azt jelenti, hogy a párizsi sztárcsapat két meccset követően még nyeretlen a Ligue 1-ben.