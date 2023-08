Szalai Attila: Azt szeretnék, ha vezéregyéniséggé válnék

Szalai Attila, a Hoffenheim válogatott labdarúgója magas elvárásokat állít magával szemben és a csapat szakmai stábja is nagy reményeket fűz hozzá.

A 25 éves védő szombaton mutatkozott be a Bundesligában: együttese 2-1-es vereséget szenvedett a honfitársát, Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburgtól, ráadásul a debütálása nem sikerült jól, mivel az ő öngóljával szerzett vezetést a rivális.



"Az első bajnoki nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Nem tudtunk itthon nyerni, de bízunk benne, hogy a következő fordulóban miénk lesz a három pont" - mondta az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban Szalai, aki egy hónapja igazolt a kék-fehérekhez.



"Ami a csapatban betöltött szerepemet illeti, a belső védelem bal oldalán, illetve a közepén kaptam egyelőre lehetőséget a felkészülés során. Ezeken a posztokon számít rám a szakmai stáb és azt szeretnék, ha vezéregyéniséggé válnék a csapatban, azaz én irányítanám majd a többieket" - mondta a magyar válogatott helyettes csapatkapitánya.