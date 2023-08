Kirúgták a Manchester Unitedtól a szexuális erőszakkal vádolt focistát

A Premier League-ben szereplő Manchester United hivatalos közleményben tudatta, hogy Mason Greenwood, a csapat angol válogatott támadója nem lép többet pályára a klub színeiben.

Tavaly januárban bombaként robbant a hír, hogy Mason Greenwoodot letartóztatta a rendőrség szexuális erőszak és bántalmazás gyanújával. Mindezzel korábbi barátnője vádolta meg. A 21 éves angol csatárt a klubja felfüggesztette, óvadék ellenében pedig a bíróság szabadlábra helyezte.

Bár az első tárgyalást 2023. november 27-re írták ki, az angol támadó fellélegezhetett, ugyanis a manchesteri rendőrség idén februárban bejelentette, hogy minden vádat ejtenek vele szemben.

Az angol válogatott támadót azonban nem vették vissza a csapatba addig, amíg a Manchester United le nem folytatta a saját belső vizsgálatát. Miután ez most lezárult, a klub honlapján megjelent közleményből kiderült, hogy Greenwood többet nem lép pályára a Manchester Unitedban.

"Az eljárásunk 2023 februárjában kezdődött, miután a Mason elleni vádakat ejtették. Mindvégig figyelembe vettük az állítólagos áldozat kívánságait, jogait és perspektíváját, valamint a klub normáit és értékeit, és igyekeztünk a lehető legtöbb információt és összefüggést összegyűjteni. Ez megkövetelte tőlünk, hogy érzékenyen és körültekintően járjunk el, hogy bizonyítékokat szerezzünk be, amelyek nem nyilvánosak, beleértve azokat is, akik közvetlenül ismerik az esetet.

A rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az interneten közzétett anyag nem ad teljes képet, és Mason nem követte el azokat a bűncselekményeket, amelyek miatt eredetileg vád alá helyezték. Ennek ellenére Mason nyilvánosan elismerte, hogy hibákat követett el, amelyekért felelősséget vállal.

Valamennyi érintett, köztük Mason is, felismerte, hogy nehézségekbe ütközne, amikor újrakezdné pályafutását a Manchester Unitednál. Ezért kölcsönösen megállapodtunk abban, hogy az lenne a legmegfelelőbb, ha ezt az Old Traffordtól távol tenné" - olvasható a Manchester United közleményében.

„Úgy neveltek, hogy tudjam, az erőszak vagy a bántalmazás bármilyen formában helytelen. Nem követtem el azokat a dolgokat, amelyekkel vádoltak, és februárban minden vád alól felmentettek. Ugyanakkor teljes mértékben elfogadom, hogy hibákat követtem el a kapcsolatomban, és vállalom a felelősséget azokért a helyzetekért, amelyek a közösségi médiában megjelent bejegyzéshez vezettek. Kezdem megtanulni, megérteni a felelősséget, hogy profi focistaként jó példát mutassak, és arra a nagy felelősségre összpontosítok, hogy apa és jó partner is legyek. A mai döntés a Manchester United, a családom és köztem zajló folyamat része volt. Mindannyiunk számára az a legjobb döntés, ha az Old Traffordon kívül folytatom a pályafutásomat, ahol a jelenlétem nem fogja megzavarni a klubot. Köszönöm a klubnak a támogatást, amióta hétévesen csatlakoztam. Egy részem mindig is a Unitedé lesz. Hatalmas hálával tartozom a családomnak és minden szerettemnek a támogatásukért, és most rajtam a sor, hogy megháláljam a körülöttem élők bizalmát" – olvasható Mason Greenwood közleményében.

A The Athletic azt írja, hogy a Manchester United múlt szerdán azt tervezte, hogy Greenwoodot visszahívja az első csapathoz. Azonban a klub vezetői meggondolták magukat, ugyanis az erőszakkal vádolt játékos visszatérése miatt csütörtökön és pénteken néhányan még a felmondást vagy a sztrájkot is fontolgatták.

A 21 éves Mason Greenwood 129 meccsen lépett pályára a Manchester Unitedban, 35 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott. Az angol válogatottban 2020. szeptember 5-én mutatkozott be egy Izland elleni Nemzetek-ligája meccsen. Ezt követően azonban már nem számítottak rá a nemzeti csapatban, ugyanis a találkozó után csapattársával, Phil Fodennel együtt lányokat hívtak a szobájukba, miközben szigorú előírásokat kellett volna betartaniuk a koronavírus miatt.