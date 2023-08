Szoboszlairól áradozik a Liverpool korábbi focistája

Szoboszlai Dominik első hazai meccse után a Liverpool korábbi focistája, Neil Mellor osztotta meg a gondolatati a magyar fociválogatott csapatkapitányáról.

A Liverpool hivatalos oldalán rendszeresen tesz közzé elemzéseket Neil Mellor, aki ezúttal a Liverpool Bournemouth elleni 3-1-es sikere után Szoboszlai teljesítményét emelte ki.