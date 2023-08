Kiderült, elmegy-e a Barcelonába a Manchester City sztárjátékosa

Bernardo Silva, a Manchester City portugál válogatott középpályása meghosszabbította 2025-ben lejáró szerződését a Bajnokok Ligája-címvédő csapattal.

A The Athletic azt írja, hogy portugál válogatott játékos anyagilag kecsegtető ajánlatot kapott a szaúdi Al Hilaltól, mellette pedig a Paris Saint-Germain és a Barcelona is szerette volna leigazolni. Bernardo Silva szerződése 2025-ig szólt, de a 29 éves játékos most további egy évvel meghosszabbította azt a BL-címvédő csapattal.

„Hat hihetetlen évem volt a Manchester Citynél, és örülök, hogy meghosszabbíthatom az itt töltött időt. Az előző szezonban a triplázás rendkívül különleges volt, és izgalmas egy olyan csapathoz tartozni, ahol ekkora az éhség és a szenvedély" – mondta a portugál középpályás, aki 2017 nyarán igazolt az AS Monacótól a Manchester Cityhez.

„A siker még többre késztet, és ez a klub megadja nekem a lehetőséget, hogy továbbra is győzzek. Szeretem a menedzsert, a csapattársaimat és a szurkolókat, és remélem, hogy még több nagyszerű emléket gyűjthetek az elkövetkező években" – tette hozzá Bernardo Silva.

A BL-címvédő Manchester City valamelyest gyengült a nyáron, mivel a csapatkapitány İlkay Gündoğan a Barcelonához igazolt, míg az algériai Rijad Mahrezért 35 milliót fizetett a szaúdi Al Ahli. A két kulcsember távozása miatt Pep Guardiola mindenképpen szerette volna megtartani a portugál középpályást, aki az előző szezonban 55 meccsen lépett pályára a Manchester Cityben.