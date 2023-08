Ezt gondolja Máté Csaba a Fradi következő kupaellenfeléről

Csütörtökön, magyar idő szerint 18 órától a litván bajnok Zalgiris Vilnius otthonában lép pályára a Ferencváros az Európa Konferencia Liga rájátszásának első meccsén. A sorsdöntő találkozó előtt már a litván fővárosban tartott sajtótájékoztatót Máté Csaba, a Fradi edzője.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Vilniusból

Az idény két legfontosabb mérkőzését vívja augusztus 24-én és 31-én a Ferencváros a litván bajnok ellen. A tét a sorozatban ötödik főtáblás európai kupaszereplés, így a magyar bajnok ennek megfelelő eltökéltséggel készül a párharcra.

Óva intenék bárkit, hogy a litván csapat előző párharcának eredményből induljon ki, mert az nagyon csalóka. A 3-1-es hazai vereség után idegenben az első gólt követően kockáztatniuk kellett, amit a Häcken kíméletlenül kihasznált, így logikus, hogy súlyos vereség (0-5) lett a meccs vége. Hatalmas a tét, biztos vagyok benne, hogy a hazaiak hozzánk hasonlóan mindent eltkövetnek, hogy ismét eljussanak a csoportkörbe. Az előző idényben már már jártak ott, pontosan tudják, hogy ez milyen sokat jelent."

Nagyon fontos lenne a klub számára, hogy bekerüljünk a sorozatba, láttuk, hogy milyen csapatok jutottak be az előző kiárásokban az elő- vagy éppen a negyeddöntőkbe. Ez egy rangos sorozat, számunkra komoly presztízse lenne, ha sikerülne elérnünk a csoportkört.

Kíváncsiak voltunk, hogy Máté Csaba hova helyezi el a Zalgiris Vilniust a Klaksvík, a Shamrock és a Hamrun viszonylatában.

A legtöbbre taksálom őket az eddigi ellenfeleink közül. Két éve kettős győzelemmel jutottunk tovább, de ez ugyanúgy félre vihet, mint a Zalgiris Häcken elleni párharcnak az eredménye. A legutóbbi párharharcunk óta alaposan kicserélődött a csapat, meglátásom szerint sokkal erősebbek lettek, stabilabb, jobb focit játszanak" - válaszolta az Origo kérdésére a szakvezető.

Ramírez és Gojak sérülés miatt kimaradt a keretből, de helyettük ott lesz Anderson Esiti és Alekszandar Pesics, aki ezen a meccsen mutatkozhat be a Fradi első csapatában.

"A kezdőcsapat már ott van a fejünkben, de szerintem mindenki tisztában van vele, hogy milyen szerep vár rá holnap, és erre fel is készült. Pesics nagyon jól teljesített az edzéseken, már be is mutatkozott a második csapatban egy félidőre. Gólokat várunk tőle, azt, hogy még eredményesebbé tegye a támadójátékot - mondta a csapat szerb igazolásáról Máté Csaba. Lisztes Krisztiánról elmondta, hogy kisebb sérülés miatt maradt ki ezúttal.

A Fradi edzője egy litván újságíró kérdésére elmondta, tisztában van vele, hogy a csapat talán legjobb játékosa, a gólerős csatáruknak, az izlandi Árni Vilhjálmssonnak ki kell hagynia a meccset, de meglátása szerint ez egyáltalán nem teszi könnyebbé a párharcot. "Egyáltalán nem biztos, hogy az első meccsen akarják eldönteni a párharcot, nagyon oda kell figyelni, mindkét találkozón, mert kiváló ellenféllel találkozunk."

A feröeri bajnok elleni idegenbeli meccset megelőzően a Fradi nem készült külön a műfüves pályára, amit az akkori edző, Sztanyiszlav Csercseszov a sérülésveszéllyel indokolt. Hasonlóan áll a kérdéshez Máté Csaba is, aki szerint a szerda esti edzésen éppen elég lehetőségük lesz, hogy kicsit "teszteljék" a pályát.

"Valóban van abban sérülésveszély, ha naponta cserélgetjük a borítást, úgyhogy otthon továbbra is füvön készültünk, itt pedig lesz egy gyakorlásunk, amikor megszokhatjuk a borítást. Egyébként vannak a csapatban, akik pályafutásuk során rendszeresen játszottak műfüvön, szóval nem lesz annyira idegen a borítás a csapat számára. Egyébként meg ez nem lehet kifogás a holnapi eredményt illetően - szögezte le az Origónak válaszolva Máté Csaba.

A Zalgiris Vilnius – Ferencváros Európa Konferencia Liga playoff párharc első mérkőzését csütörtök este, magyar idő szerint 18 órától rendezik a litván fővárosban. A találkozót az Origo élőben közvetíti, és helyszíni anyagokkal is jelentkezik.