Szoboszlait dicsérte a Liverpool sztárjátékosa

Harvey Elliott, a Liverpool középpályása nagyon jó véleménnyel van a nyáron 70 millió euróért igazolt Szoboszlai Dominikról. Az U21-es Európa-bajnok focista szerint a magyar játékos a Bournemouth elleni találkozón megmutatta, milyen minőséget képvisel.

Szoboszlai a múlt hétvégén végigjátszotta a Bournemouth elleni találkozón, melyen kiharcolt egy tizenegyest és volt egy gólpasszal felérő lövése, melynek a kipattanójából született meg a Liverpool harmadik gólja. A találkozó után a magyar válogatott középpályást választották a meccs emberének, ezek után pedig nem meglepő, hogy a csapattársak is remek véleménnyel vannak az új szerzeményről.

Nagyszerű srác és nagyszerű játékos is, ehhez nem fér kétség. A Bournemouth elleni meccsen sok szempontból megmutatta a minőségét. Még a kilencvenedik percben is úgy futott előre, mintha a meccs első perce lenne. Jó, hogy van egy ilyen játékos a csapatban. Főleg, hogy még fiatal is, úgyhogy reméljük, még sokáig csinálhatja" - mondtaElliott, aki hangsúlyozta, hogy Szoboszlai még emberként és játékosként is folyamatosan fejlődni fog.

"Rajtunk is múlik, hogy jól beilleszkedjen és megszokja a környezetet. Tisztán látjuk, hogy megvan a minősége és a képességei, csak azt akarjuk, hogy nagyon-nagyon jól tudjon teljesíteni" – tette hozzá az U21-es Európa-bajnok angol középpályás.

Elliott elmondta, hogy idén nyáron vezérek távoztak a Liverpoolból – utalva Jordan Henderson és Fabinho távozására –, de éppen ezért itt az ideje, hogy mások is előlépjenek és vezérek legyenek a pályán.