Elsöprő Fradi-győzelem, egy nevetséges videóbíró és a világ legviccesebb szurkolótábora előtt

A Ferencváros az Európa Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában az első mérkőzésen helyzetetek sokaságát kidolgozva magabiztosan játszva és teljesen megérdemelten nyert 4-0-ra a litván bajnok Zalgiris Vilnius otthonában. A budapesti visszavágóra így nyugodtan készülhet Máté Csaba csapata. A meccs érdekes színfoltját jelentették a meccset végigéneklő litván szurkolók, néha úgy tűnt, a meccs sem érdekli őket: a negyedik Fradi gólnál szünet nélkül énekelték tovább a Lambadát.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Vilniusból.

Ki korán érkezik, nézheti az üres pályát, tartja a mondás - vagy valami ilyesmi. Tény, hogy a Ferencváros sorsdöntő selejtezős párharcának első meccsére jó két órával a kezdés előtt megérkeztünk a Vilnius szélén található LFF Stadionhoz, ahol akkor még csak meglepően sok biztonsági embert, valamint a vendégekre váró büféseket találtunk.

A műfüves pálya kifogástalan állapotban várta a csapatokat, de Máté Csaba, a Fradi edzője a szerdai sajtótájékoztatón egyébként is leszögezte, erre semmit nem lehet fogni. A szakvezető nem is akarta a véletlenre bízni a mérkőzés kimenetelét, legalábbis erre lehetett következtetni a kezdőcsapat alapján, ami így nézett ki:

Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Civic – Sigér, Zachariassen, Abu Fani - Marquinhos, Varga B., Traoré.

A litván bajnokot irányító kazah Vladimir Cseburin kezdőjében ugyancsak nyolc légiós volt, köztük a szilágysomlyói születésű Liviu Antal.

Negyven perccel a kezdés előtt a lelátókon még csak néhányan lézengtek, ellenben a büfék előtti területen telt ház volt - komolyan vették a felkészülést, ami mindenképp dicséretes. A Fradi természetesen Litvániába is elkísérte egy kisebb tábor, mintegy ötvenen váltottak jegyet a vendég szektorba.

A kezdés előtti percekben azt találgattuk, hogy a stadion fölötti sötét felhők és a szikrázó napsütés párosításból vajon milyen idő fog kisülni.

A hazai tábor is oda tette magát, az ultrák egyik fele zöldben, másik fele fehérben lengette a zászlókat és kiabálta, amit a mikrofonba kurjongató vezérszurkoló kért, és a kezdősípszóra a kötelező rezesbanda is megtalálta a hangszerét.

Első félidő

De a legfontosabb az volt, hogy pontban 19 órakor elkezdődött a meccs, és a Fradi rögtön támadólag lépett fel, igyekezett már a Zalgiris térfelének közepén labdát szerezni, és a negyedik perc végén kis híján a vezetést is megszerezték: Abu Fani hajszál pontosan középre ívelt szabadrúgása után Zachariassan csúsztatta meg a labdát, Gertmonas óriási bravúrral védett, a kipattanót pedig az érkező Varga Barnabás már nem tudta irányítani, a kapu fölé szállt a fejese.

A 7. percben Adama Traoré beadását passzolt kis híján a saját kapujába Stipe Vucur, azaz egyértelműen fölényben játszott a Fradi, de a hazaiak is érezték, hogy ebből baj lehet, és a 11. percben már Dibusznak kellett védenie Mario Pavelic erős lövését. Az osztrák védő a 15. percben újra megkínálta Dibuszt, de a magyar válogatott kapusa, ismét védeni tudott. Válaszul Abu Fani kapura tekert egy szögletet, majd jött Adama Traoré!

A Fradi mali támadójának gyakorlatilag a lábára gurította a labdát egy hazai védő, Traoré szétnézett, tolt egyet a labdán, és 18 méterről kilőtte a kapu jobboldalát (0-1)!

A gól után a Fradi egy kicsit visszább vett a tempóból, de azért nem annyira, hogy a litvánok igazán veszélyesek tudjanak lenni, sőt a Fradi járt közelebb az újabb gólhoz. A 32. percben Makreckis indult meg, jól játszotta meg Vargát, a csatár középre adása után azonban Gertmonas újabb bravúrral védte Zachariassen közeli lövését. Még ugyanebben a percben a magyar válogatott csatár is helyzetbe került, de mielőtt lőhetett volna, becsúszva mentett egy hazai védő.

Közvetlenül a lefújás előtt Sigér Dávid lőhetett középről 18 méterről, a lapos kísérlet után azonban centikkel mellé ment a labda. A helyzetek alapján a Fradi az 1-0-s előnynél jóval nagyobb különbséggel is vezethetett volna, de a legfontosabb, hogy a meggyőzően jobb játékerőt mutatott, mint a litván bajnok.

Második félildő

Nem sok kellett hozzá, hogy a Fradi eldöntse a meccset, de Varga Barna 47. percben hiába passzolta a kapuba Abu Fani remek balodali szabarúgása után a labdát, egy maratoni videozás után végül lest ítélt a játékvezető. Lelkük rajta...

Az ítélet szinte szárnyakat adott a Zalgirisnek, egyre bátrabban jöttek előre a litvánok, amivel persze terület nyílt a Fradi gyors támadói előtt. Az 57. percben egy ilyen akció során ismét Abu Fani indította fantasztikusan Traorét, akinek középre adott labdáját Vucur mentette kétségbe esve. Két perccel később pedig Marquinhos 13 méterről küldött lövését ütötte szögletre Gertmonas.

De Dibusznak is volt védenivalója, és nagyon fontos lett volna a második gól megszerzése. A 62. percben aztán Traoré labdaszerzése után Varga Barna indult kapu felé, a balján futó Marquinhos játszotta meg, akit a lövés pillanatában lerántott Gorobsov. A helyzet elsőre is egyértelmű volt, és a videozás sem változtatott rajta: a Fradi büntetőt rúghatott, az argentin védő pedig piros lapot kapott. A tizenegyest Varga Barna biztosan rúgta a bal alsóba, Gertmonas hiába érezte az irányt (0-2).

Máté Csaba a gól után kettőt cserél, Tokmac Nguen mellett érkezett a Fradiban első tétmérkőzését játszó Alekszandar Pesics is. A szerb támadóról a Fradi edzője szerdán azt mondta, hogy gólokat vár tőle, ő pedig nem is sokáig váratta a "főnököt", hat perccel a beállása után, a 75. percben szép góllal fejezett be egy akciót (0-3). Amivel nem csak a meccset, de alighanem a párharcot is eldöntötte.

Ha pedig nem tette volna, akkor a 84. percben megtette ezt Tokmac Nguen, aki egy sakk-mattra kijátszott helyzet végén gurított a hazai kapuba (0-4).

A litván drukkerek becsületére váljon, hogy még ekkor is vidáman énekeltek, bár a rossz emlékű Lambada ritmusára írt szurkolói nóta 0-4-nél értelmezhetetlennek tűnt...

Eredmény, Konferencia-liga, selejtező, rájátszás, első meccs:

Zalgiris Vilnius (litván) - Ferencváros 0-4 (0-1)

LFF Stadion, Vilnius, v.: Igor Sztojcsevszki (észak-macedón)

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Civic – Sigér, Zachariassen (Esiti 81.), Abu Fani (Ben Romdhane 81.) - Marquinhos (Tokmac 69.), Varga B. (Pesics 69), Traoré (Owusu 87.).

Zalgiris Vilnius: Gertmonas – Pavelic (Karasima 46.), Hnid, Vucur, Mamic – Navikovas (Kazlauskas 72.), Gorobsov, Kendysh, Milicskovics – Golubickas, Antal (Vaca 45.)

gólszerző: A. Traoré 17., Varga B. 65. (11-esből), Pesics 75., Tokmac 84.