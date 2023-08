Drámai feltámadás: Lionel Messi két gólpasszal repítette újabb döntőbe az Inter Miamit - videó

A Lionel Messivel felálló Inter Miami drámai körülmények között, 0-2-ről felállva jutott be tizenegyesek után a US Open Cup döntőjébe. A világbajnok argentin klasszis ezúttal két gólpasszal segítette a csapatát a Cincinnati ellen, majd a tizenegyeseknél sem hibázott.

A Cincinnati Acosta góljának köszönhetően 1-0-ra vezetett az első félidő után, majd Vazquez duplázta meg az előnyt. Sokáig úgy tűnt, hogy az Inter Miami búcsúzik a sorozattól, de előbb a 68. percben Campana volt eredményes, majd a 97. percben az ecuadori csatár megszerezte a második találatát is, így kétgólos hátrányból felállva hosszabbításra mentette a meccset a többek között két gólpasszt is adó Lionel Messinek köszönhetően az Inter Miami.

A hosszabbítás elején a venezuelai Josef Martinez góljával már a Miaminál volt az előny, de Kubo a 114. percben egyenlíteni tudott. Jöhettek a tizenegyesek, ahol Lionel Messi értékesítette az Inter első tizenegyesét, a Miami játékosai nem is hibáztak, a Cincinnati ötödik lövője, Hagglund viszont igen, így a David Beckham csapata jutott a US Open Cup fináléjába.

Ez pedig azt is jelenti, hogy Messinek is esélye nyílik, hogy rövid időn belül megnyerje a második trófeáját is az Egyesült Államokban, ehhez a Houston Dynamót kell majd legyőzni.