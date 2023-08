Messi, C. Ronaldo és Neymar miatt a szaúdi és az amerikai liga iszonyatosat rúgott az európai fociba

Talán nehéz vitatkozni azzal a kijelentéssel, hogy korunk két kiemelkedő alakja a labdarúgás világában Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, és ez még akkor is igaz, ha már mindketten túl vannak a pályafutásuk zenitjén. Ezt jól mutatja az is, hogy mindkét sztárfocista elhagyta már Európát, a portugál világklasszis a Saudi Pro League-ben szereplő al-Nasszrben, míg a világbajnok argentin az Egyesült Államokban, az MLS-ben küzdő Inter Miamiban keresi a kenyerét, nem is keveset. C. Ronaldo nemrég úgy nyilatkozott, hogy a szaúdi liga erősebb az MLS-nél, odaszúrva egyet a nagy riválisának. De ez valóban vagy így van, vagy csak a portugál klasszis látja így? Nehéz kérdés, mert David Beckham csapatához is követték még sztárok Messit, illetve más Major League Soccer-csapatokban is van egy-két kiváló focista, de a szaúdi pénzzel nehéz versenyezni, ezt mutatja Neymar esete is, aki talán még csak ismerkedik az ottani, még számára is nem mindennapi körülményekkel. Messi vs. Ronaldo, avagy Saudi Pro League vs. MLS?

Ronaldo szerint a szaúdi bajnokság jobb, mint az amerikai. Igaz ez?

„Nem térek vissza az európai fociba, az az ajtó már bezárult. 38 éves vagyok, Európában pedig sokat romlott a minőség, egyedül a Premier League képvisel komoly erőt, fényévekkel van a többi liga előtt" – mondta korábban Cristiano Ronaldo, aki hozzátette, hogy a szaúdi liga erősebb az MLS-nél, odaszúrva a Barcelona és a PSG korábbi sztárjának, Lionel Messinek. „Megnyitottam az utat a szaúdi bajnokságba, és most mindenki ide akar igazolni. Az, hogy ideigazoltam, az 100 százalékban kellett ahhoz, hogy jöjjenek a többiek is. Ez tény. Amikor a Juventushoz igazoltam, a Serie A halott volt, majd teljesen megújult. Cristiano még mindig komoly érdeklődést jelent" – mondta magáról szerényen a portugál.

„Amikor ideigazoltam, kritizáltak, de most mindenki láthatja, mi történik. Egy éven belül még több topjátékos érkezik majd, a bajnokság pedig megelőzi majd a török és a holland ligát is" – tette még hozzá Ronaldo.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Az egész világ döbbenten nézi a szaúdi fociőrületet

Ha csak a számokat nézzük, akkor mindenképp igaza van a Real Madrid egykori közönségkedvencének. Bár mostanság "megbolondult" az átigazolásokkal foglalkozó oldal - Cristiano Ronaldót az Újpesttel, Kylian Mbappét a Ferencvárossal, míg Lionel Messit a Kozármislennyel hozták szóba a portálon -, a Transfermakt, azért érdemes összehasoníltani a portál adatait.

Messi és Ronaldo: MLS vagy Saudi Pro League?

A Saudi Pro League-ben 18 csapat szerepel, amelynek a cikk írásakor 1,02 milliárd euró volt az összeértéke, míg ugyanez a Major League Soccerben 29 csapatot tekintve 1,29 milliárd euró. Ahhoz nem kell matematikusnak lenni, hogy bár az utóbbi a nagyobb összeg, de mivel a csapatok száma tizeneggyel több, így a szaúdi liga értékesebb csapatokra levetítve.

Nem meglepő, hogy az MLS-ben az Inter Miami keretének az értéke a legmagasabb, 90,8 millió euróval, igaz ebből egymaga Lionel Messi ér 35 millió eurót. David Beckham csapata tehát az Egyesült Államokban az élre állt - a csapat is szárnyal -, köszönhetően Messinek, na meg az új igazolásoknak: például Jordi Alba és Sergio Busquets is követte a korábbi barcelonai csapattársat az Egyesült Államokba.

Az MLS legértékesebb játékosa is Lionel Messi, őt követi Thiago Almada (27 millió euró, Atlanta United FC), Sebastian Driussi (15 millió euró, Austin FC), Facundo Torres (14 millió euró, Orlando City) és Riqui Puig (12 millió euró, Los Angeles Galaxy).

Érdekesség, hogy az MLS két magyarja, Gazdag Dániel és Sallói Dániel nincs ott az első tízben, már ami az értéket illeti. Igaz, a Philadelphia Union magyar válogatottja, Gazdag a 11. helyen van 8 millió euróval, míg A Sporting Kansas City támadója, Sallói 4,5 millió euróval az 50. pozícióban áll.

KAPCSOLÓDÓ CIKK A magyar válogatott Gazdag lett a forduló legjobbja az amerikai profiligában

Nem meglepő, hogy a szaúdi ligában ennél jóval nagyobb neveket lehet találni. A legértékesebb csapat a Saudi Pro League-ben az al-Hilal 258 millió euróval, majd jön Cristiano Ronaldo klubja, az al-Nasszr 186 millió eurós keretértékkel. A nagy sztárokat pedig már szinte lehetetlenség felsorolni.

Az élen Neymar (al-Hilal) áll 60 millió euróval, őt a magyar válogatott Eb-selejtezős ellenfelének, Szerbiának a sztárja, Sergej Milinkovic-Savic (al-Hilal, 50 millió euró), a Szoboszlai Dominik klubját, a Liverpoolt idén nyáron elhagyó Fabinho (al-Ittihad, 42 millió euró), Rúben Neves (al-Hilal, 40 millió euró) és Otávio (al-Nasszr, 35 millió euró) követi.

És akkor még nem említettük az AS Roma korábbi sztárját, Roger Ibanezt, a Real Madrid korábbi aranylabdás klasszisát, a jelenleg az al-Ittihadban focizó Karim Benzemát, az egykori liverpooli sztárt, a Bayern Münchentől szerződtetett Sadio Manét (al-Nasszr), a Manchester Citytől igazolt Riyad Mahrezt (al-Ahli), Roberto Firminót (al-Ahli), N'Golo Kantét (al-Ittihad), Kalidou Koulibalyt (al-Hilal) és természetesen az al-Nasszr sztárját, Cristiano Ronaldót. Érdekesség, hogy a 38 éves sztár már csak a 22. helyen áll a 15 millió eurós értékével Szaúd-Arábiában.

Miért szerződik ennyi nagynevű focista Szaúd-Arábiába?

Ha röviden és tömören szeretnénk megfogalmazni, akkor a pénz az oka, de talán ennél kicsit összetettebb a kérdés. Abban viszont talán igaza van Cristiano Ronaldónak, hogy ő nyitotta meg az utat a többi sztárnak, és mint ahogy arról írtunk, abban bizony nincs hiány a Saudi Pro League-ben. Nagyjából nem telik el úgy hét, hogy ne jelentenének be egy-egy új igazolást.

Nem is kell messzire menni, elég csak Neymar nemrég bejelentett igazolására gondolni, amely már talán túlmegy minden ésszerű határon. A PSG-t elhagyó brazil kettő plusz egy évre szóló szerződést írt alá, melynek értelmében évente 200 millió euró lesz a fizetése.

Ez azonban nem minden: Neymar saját használatra fog kapni egy magánrepülőt, természetesen nyugodtan élhet majd a párjával, Bruna Biancardival, aki ugyan nem a felesége, de közös gyermeküket várja. Ez ugye azért érdekes, mert ilyesmi hivatalosan nem megengedett Szaúd-Arábiában. Neymar kap egy hatalmas házat - 25 hálószobás, három szaunával és egy 400 négyzetméteres medencével felszerelt házban lakhat, amihez jár öt főállású lakáj, két takarítónő, egy séf és egy sofőr. A sornak még itt sincs vége, ugyanis a hírek szerint még minden győztes meccs után is csilingel a bankszámlája, mégpedig 80 ezer eurónak megfelelő összeg érkezik majd minden siker után. Neymarnak azt is megfizetik, ha az arab országot népszerűsíti, minden ilyen, közösségi oldalára feltöltött posztért 500 ezer eurót kap majd. Ráadásul a sztárfocista emellett több luxusautót is kért az al-Hilal tulajdonosaitól, többek között egy Bentley Continental GP, egy Aston Martin DBX és egy Lamborghini Huracan, amelyeknek összértéke nagyjából 600 ezer euró (nagyjából 230 millió forint). Plusz egy Mercedes G Wagon és egy Mercedes furgont is a rendelkezésére áll saját sofőrrel. És ha mindez még mindig nem volna elég a vacsoráit és egyéb utazásait is fizetik.

Csak a pénz számít az Európából elszerződő sztároknak?

A pénz mellett most már az is vonzó lehet a legnagyobb sztároknak is, hogy a nyáron alaposan megerősödő szaúdi élvonal bejött a top tízbe, ami a legértékesebb ligákat illeti. Igaz, ahogy már említettük, az MLS még mindig megelőzi, viszont a szaúdi bajnokságban "csak" 18 csapat van. És ha így folytatják a költekezést, akkor hamarosan a topligák mögé is felzárkózhat a Saudi Pro League.

Ez pedig azt jelenti, hogy sem az MLS, sem a Saudi Pro League nincs már sokkal lemaradva az európai topligáktól. Ha pedig folytatódik ez a tendencia, akkor mindkét bajnokság felküzdheti-e magát közönség-, merchandising-, televíziós bevétel alapján is a legjobak közé.

Onnantól kezdve pedig már nem csak a pénz lesz az elsődleges szempont, hanem a bajnokságok erőssége miatt is sokan akarnak majd elszerződni Európából. A jövő nagy kérdése lesz, hogy az UEFA mit tud és akar tenni majd ennek a megadályozása érdekében.

Veszélyt jelent-e a világ futballjára a szaúdiak hihetetlen költekezése?

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin a nyáron úgy vélekedett, hogy a "szaúdiak nagy hibát követnek el". A sportvezető Sky Sportsnaknak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a szaúdi futball-lufi hamar kipukkad majd. Nos, a mostani nyári átigazolási időszakot elnézve úgy néz ki, hogy nem lesz igaza.

Már csak azért sem, mert a szaúdi klubok ezen a nyáron 774,59 millió eurót költöttek el új igazolásokra, ennék többet csak a Premier League-ben költöttek (2,2 milliárd euró). Ez is jól mutatja, talán ez még csak a kezdet. A nagy kérdés viszont az, hogy ez mennyiben befolyásolja majd az európai topligákat, ahonnan így számos sztár távozott a nyáron.

Nem túlzás azt kijelenteni, hogy a Premier League-ben kívül az összes bajnokságot fájdalmasan érinti a szaúdiak eszelten költekezése. És ez még akkor is igaz, ha a szaúdiak a PL-t is lerabolták, ám ott is van bőven pénz a költekezésre.

Főleg annak tudtában, hogy a jelek szerint ez csak a kezdet, mivel az átigazolásokon kívül is számos terve van a szaúdi futballigának, de már a világon mindenhol felfigyeltek a bajnokságra, köztük itthon is. Nézzük ezeket:

Augusztusban robbant a hazai bomba, hogy a TV2 Csoport sportcsatornája, a Spíler TV többéves megállapodást kötött a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság közvetítési jogai kapcsán, így a liga mérkőzéseit már augusztus 11-től követhetik a Spíler TV nézői.

Ami pedig nem csak itthon, de a világ labdarúgásában is hatalmasat szólt, hogy olasz Corriere dello Sport értesülése szerint a Szaúdi Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha 2024 őszétől kezdve egy szaúdi csapat szabadkártyával elindulhatna az európai Bajnokok Ligájában.

A szaúdi liga vezetői nemrég összegyűltek az Arab Labdarúgó-szövetség rijádi székházában, hogy formába öntsék az elképzelésüket: a bajnokság egyik csapata szerepelhessen a Bajnokok Ligájában. Az európaiban, természetesen, mert hogy az ázsiai Bajnokok Ligája már évek óta létezik. A kérelmet a sorozat kiírójának, az Európai Labdarúgó-szövetségnek, az UEFA-nak postáznák. Sőt, ha az elképzelés kiszivárgott a sajtóban, biztosan lehetünk benne, hogy ha nem is hivatalos formában, már az UEFA is értesült a dologról.

A tervekről egyelőre csak ennyi került nyilvánosságra, hogy az arab klubok szabadkártyát szeretnének az egyik szaúdi csapatnak, s a szaúdi liga akár már a következő idénytől csatlakozna a Bajnokok Ligájához. Pénzről egyelőre nem esik szó, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy a szaúdi liga jelentős összeggel támogatná a részvételét az UEFA égisze alatt futó BL-ben.

Mennyiben tér el a szaúdi átigazolási stratégia a kínaiak korábbi módszerétől?

Kicsit visszatérve Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnökének, Aleksander Ceferinnik a szavaira, miszerint hamarosan kipukkad a szaúdi lufi, érdemes egy kicsit összehasonlítani a kínai költekezéssel a szaúdiak "ámokfutását."

Szaúd-Arábia úgy tekint magára, mint egy új világrend középpontjára, és a sportba való befektetés is ennek a pozicionálásnak a része" – mondta nemrég Simon Chadwick, a párizsi Skema Business School sport és geopolitikai gazdaságtan professzora.

És ezt nehezebb lesz megállítani, mint anno a kínaiak hódítását. A Kínai Szuperliga ugyanis csak egy rövid ideig keltett nagy érdeklődést keltett. Ki ne emlékezne arra, amikor elképesztő összegeket költöttek olyan nagynevű játékosokért, mint például a Manchester United és a City korábbi csatára, Carlos Tévez, vagy éppen Oscar, Hulk, Mark Hamsík, Yannick Carrasco, Paulinho és Stephan El Shaarawy. Igaz, ezek közel sem akkora nevek - akkoriban sem voltak azok -, mint amelyeket most fel tud mutatni a szaúdi futballiga.

Ráadásul a költekezés azonban nem tartott sokáig, ahogy a projekt sem. Nagyjából 2016 és 2018 közé datálódik az összes nagy transzfer: Oscarért 60 millió eurót fizettek, de például Cédric Bakambu is 40 millió euróba fájt.

Az talán már most kijelenhető, hogy a szaúdiak már rég egy polccal feljebb járnak, mint amit a kínaiak próbáltak csinálni. Ahogy a szaúdiak, úgy a kínaiak is próbáltak nagynevű edzőket is megnyerni a gigaprojekthez, többek között Luiz Felipe Scolari, André Villas-Boas, Felix Magath, Manuel Pellegrini és Fabio Cannavaro is Ázsiában dolgozott. Ez a Saudi Super League-ben sincs másként, többek között Nuno Espírito Santo (al-Ittihad), Steven Gerrard (al-Ettifaq), Jorge Jesus (al-Hilal) és Slaven Bilic (al-Fateh) is a szaúdi foci felemelkedésért dolgozik.

Miért választotta Messi az MLS-t a Saudi Pro League helyett?

Eddig kicsit kevesebb szó esett Lionel Messiről és az MLS-ről, mint a Saudi Pro League-ról, pedig a világbajnok argentin amerikai kalandja is nagyot robbant. Talán még nagyobbat, mintha követte volna Cristiano Ronaldót Szaúd-Arábiába.

Sokáig úgy nézett ki, hogy Messi is a szaúdi ligába igazol majd. Szinte naponta jelentek meg cikkek, hogy az argentin is követi Cristiano Ronaldót. Az AFP hírügynökség már kész tényként számolt be arról, hogy a hétszeres aranylabdás Szaúd-Arábiában fog futballozni. Ez nem is lett volna annyira meglepő, mivel az al-Hilal évi 400 millió eurós fizetéssel csábította a Közel-Keletre, a L'Équipe már arról számolt be, hogy a szaúdi klub emelt az ajánlatán, így a hétszeres aranylabdás évi 500-600 millió eurós fizetést kaphatott volna.

Ezeket a híreket erősítették, hogy a klubja engedélye nélkül Szaúd-Arábiába utazott – állítólag azért, hogy ellássa az idegenforgalmi nagyköveti feladatait. Ezért később elnézést is kért a világbajnok támadó.

Messi végül a pénz helyett a családja és a saját maga boldogságát helyezte előtérbe, így végül az MLS-ben szereplő Inter Miamit választotta. Persze azért pénzügyileg sem járt rosszul:

Azért jöttem ide, hogy két komplikált szezon után ismét élvezhessem azt, amit egész karrierem során csináltam. Szerencsére olyan helyen vagyunk, ahol a családommal boldog vagyok. Boldog vagyok a pályán és a mindennapi életben is" - mondta Lionel Messi.

Messi ugyanis 150 millió dolláros szerződést kötött David Beckham klubjával. Az összeg a fizetésből, az aláírási pénzből, valamint egyéb juttatásokból áll, a 2025-ös szezonig érvényes és tartalmaz opciót a 2026-os idényre is. Azonban nem számítják bele azokat a bevételeket, amelyek az MLS-partner adidas, Apple és Fanatics cégektől érkeznének. Messinek eleve életre szóló szerződése van a német sportszergyártóval.

Mit jelent az MLS-nek Lionel Messi érkezése?

Röviden itt is össze lehetne úgy foglalni, hogy mindent. Mert bár korábban többek között Thierry Henry, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Kaká, vagy éppen Zlatan Ibrahimovic érkezésével is előtérbe került és fejlődő pályá állt az MLS, de csak most került igazán a futballvilág látókörébe. A pályán és természetesen azon kívül is.

A világbajnok támadó már a hivatalos bemutatás előtt nagy őrületet okozott, amikor feltűnt egy helyi szupermarketben. Erre is gondolhatott Messi, amikor a boldogságáról beszélt, hogy az MLS-be igazolásával némiképp kilép majd a reflektorfényből. Ilyen "bevásárlós" fotókat ugyanis régebben nem igazán láthattunk róla. Az argentin klasszis az Egyesült Államokban sem fog tudni átlagos életet élni, de talán kicsit nyugodtabbat igen.

More pictures of Messi doing grocery at a Publix supermarket. So where will he be tomorrow night, a nearby Walmart? I would camp outside that store every week because he will run out of milk for sure. pic.twitter.com/nMoEG2gOPX — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023

Ráadásul a világbajnok argentin támadó a pályán is nagyot alkot a megérkezése óta, az addig szinte meccset sem nyerő Inter Miami egycsapásra elkezdett szárnyalni. Gerardo "Tata" Martino csapata Messi érkezése megnyerte a Ligák Kupáját, elhódítva ezzel a klubtörténelem első trófeáját, és most a US Open Cup döntőjébe is bejutott be.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Még egy percet sem játszott, máris Lionel Messi kedvére tesznek Amerikában

Messi nyolc meccsen lépett pályára eddig, amelyeken tíz gólt szerett és kiosztott három gólpasszt is, míg az Inter Miami azóta nem kapott ki, mióta a PSG-t elhagyó sztár a csapatban van.

Lionel Messi érkezése feltette az MLS-t a legmagasabb polcra, az Inter Miami pedig egy csapásra máris a világ legismertebb klubjai közé emelkedett. Nagyon jó példa erre az Inter Miami Instagram-oldala is: Messi bejelentése előtt kilencszázezer követője volt, míg 24 órával később, már több, mint ötmillióan követték David Beckham csapatát a platformon. Ez a szám mára közel 15 millióra duzzadt, ezzel az egész amerikai sport egyik legjobban követett klubjává vált.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Messi felrobbantotta Beckham klubjának közösségi oldalát

Az MLS, a klubok, az Apple tv-szerződés, összességében minden többet ér ma, mint Messi érkezése előtt. David Beckham a 25 millió dolláros belépési díjból olyan klubot hozott létre, amely ma már nagy valószínűséggel több mint negyvenszer-ötvenszer annyit ér, ugyanis az óvatos becslések szerint is az egymilliárd dolláros határ körül mozog. Arról nem is beszélve, hogy a belépőjegyek ára az egész ligában megsokszorozódott, azaz nem csak a Miami, de a Major League Soccer is hatalmasat nyert Messi érkezésével.

Jól mutatja a Messi-hatást, hogy itthon még a magyar válogatott focista, Gazdag Dániel felesége is reflektorfénybe került az argentin miatt. Az Inter Miami és a Philadeplhia Union meccse után még a magyar játékos feleségének, Gaál Grétának is feltűnt a játékos nem mindennapi lelkesedése.

Az amerikai futballra szakosodott Jenkifoci is megosztotta a képet, amely alá Gazdag felesége, Gaál Gréta is kommentelt: Így még rám se nézett soha" - írta ki a nő, utalva arra, hogy milyen szemekkel néz egyik példaképére a párja.

Ahogy az is, hogy az Inter Miami szerződést bontott a kapusával, Nick Marsmannal, mert szerinte a klubja még nem állt készen egy ilyen kaliberű focista szerződtetésére.

„Személy szerint úgy gondolom, ez a klub nem áll készen Messi érkezésére. Van egy ideiglenes stadionunk, az emberek csak sétálhatnak a pályán, nincsenek kapuk. Mi is biztonság nélkül indulunk a stadionba. Szerintem nincsenek készen Messi érkezésére" – nyilatkozta korábban Nick Marsman az ESPN-nek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Messi miatt mondott kemény kritikát a focista, Beckham kirúgta őt

Azóta kiderült, hogy ezzel nincs gond, legalábbis nem attól volt hangos a sajtó, hogy Messit zaklatták volna a szurkolók a meccseken, vagy az edzéseken. Mindenestre jelzésértékű, hogy nem kifizetődő a világbajnok sztárral szemben semmilyen kritikát megfogalmazni. Ahogy egyébként Cristiano Ronaldo is úgy hisztizhet a szaúdi meccseken, ahogy csak nem szégyelli, erre bőven akadt is példa.

Here is a Thread of All The Penalties NOT given for Al Nassr Tonight… the Agenda against Cristiano Ronaldo is insane pic.twitter.com/eoAJF8exrA — Albi (@albiFCB7) August 22, 2023

Name a player who is more arrogant than Cristiano Ronaldo and I'll Deactivate.pic.twitter.com/mZKLGORvYr — ACE (@FCB_ACEE) August 22, 2023

Saudi Pro League vs. MLS? Nehéz dönteni

Az őrült szaúdi költekezésnek köszönhetően összeségében talán valamivel erősebbnek mondható a szaúdi fociliga, ahol jelenleg azt sem lehet látni, hogy hol lehet vége a féktelen pénzszórásnak. Már csak azért sem, mert a szaúdi koronaherceg, Mohamed Bin Szalman eldöntötte, hogy a régió és a világ egyik vezető gazdasági hatalma lesz a szülőhazájából. A szaúdiak nem titkolt célja, hogy 2030-ig bezárólag nagyjából 25 jelentős világbajnokságot rendezzenek, ezt a folyamatot zárhatná le a 2034-es labdarúgó-világbajnokság. Ennek volt az első komoly fecskéje Cristiano Ronaldo, aki hatalmas lavinát indított el.

Ami pedig az MLS-t illeti, Amerikának mindenképpen nagy lökést adhat az Lionel Messi érkezése, nemcsak rövid távon, de a 2026-is focivébét illetően is, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Annyi biztos, hogy a Saudi Pro League és az MLS is felkerült a foci világtérképére. Hogy ez meddig tart majd, az még a jövő zenéje.