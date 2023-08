Az aranylabdás Karim Benzema megszerezte első gólját a szaúdi ligában - videó

Karim Benzema a szaúdi bajnokság harmadik fordulójában megszerezte első gólját új csapatában, az al-Ittihadban.

Az aranylabdás csatár csapata 4-0-ra nyert az al-Rijád ellen, így továbbra is hibátlan a bajnokságban három forduló után is, vezeti is a tabellát.

Benzema a 17. percben szerzett gólt, majd később adott egy gólpasszt is.

Karim Benzema opened up his Saudi Pro League account



Góllal mutatkozott be a szaúdi ligában a szerb Alekszandar Mitrovic, akit a Fulhamtől vett meg az al-Hilal, majdnem 60 millió dollárért. Mitrovic már az első félidőben gólt szerzett egy fejesből, csapata 4-0-ra nyert.

Az al-Ahliban is született egy "korábbi európai" gól, amikor Mahrez előkészítése után a Barcelona korábbi focistája, Franck Kessié talált a kapuba.