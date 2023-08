Szoboszlai Dominikról áradozik Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere ugyanolyan izgatott a 22 éves Szoboszlai Dominik bemutatkozása kapcsán, mint a szurkolók, de a német menedzser szerint Szoboszlai még tovább fog fejlődni a következő hetekben, hónapokban.

A Liverpool hivatalos odala Jürgen Klopp Sky Sports-nak adott interjúját idézte, amiben a magyar válogatott csapatkapitányáról áradozott. Szoboszlai a Bournemouth ellen a meccs legjobbja volt, fáradhatatlanul dolgozott a középpályán, főleg azt követően, hogy Alexis Mac Allister piros lapot kapott.

„Nagyon tetszett, amit láttam. Hihetetlen energikus volt, mindez pedig technikával és akarattal párosult. Szinte minden képesség megvan benne, amire vágyhatunk, és az utolsó dolog, ami vele kapcsolatban eszünkbe jut, hogy még mindig csak 22 éves.

Még sokat fog fejlődni, amikor sikerül tökéletesen beilleszkednie. Nyilvánvalóan nem okoz neki gondot az alkalmazkodás, de ennél még jobb lesz, nagyon elégedettek vagyunk vele. Az első naptól hihetetlen energiával ugrott a munkába, már most a csapat közepe, ami nagyon jó hír.

Imádja ezeket a fajta meccseket, amiket játszunk. Lipcséhez képest most más posztokon kell szerepelnie, de olyan képességei vannak, hogy sokkal följebb is tudna játszani.

Megvan a sebessége, hogy kulcspasszokat adjon, technikás, jó a befejezésekben, amit még nem is igazán láthattunk, de kivételesen jól lő. Kicsit hátrébb vontuk, most több szerepe van a játék irányításában, ezt élvezi és jól is teljesít, nagyon jól" - mondta Jürgen Klopp.

Szoboszlai eddig többnyire a háromfős középpálya jobboldalán szerepelt, de Mac Allister kiállítása után mélyebben is jól teljesített.

„Így játszottunk az első két meccsen és a nyári előkészületi meccseken is, de ez nincs kőbe vésve. Az eddig mutatottakon kívül tud a középpálya másik oldalán is focizni, 4-4-2-ben pedig szinte bárhol. Akár a támadóhármasban, attól függ, hol van rá szükségünk" – mondta Klopp.