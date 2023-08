Drámai meccset játszott Sallai és Szalai csapata, Schäferék a Bundesliga élén

A német labdarúgó-bajnokság (Bundeslig) második fordulójában a Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburg egy 96. percben szerzett góllal győzte le hazai pályán a Werder Brement.

A magyar focista ezúttal is kezdőként lépett pályára, és a 61. percben cserélték le. Amíg a pályán volt többször is gólhelyzetbe került, először a 24. percben volt egy ígéretes lehetősége, de a kapu bal oldalába tartó lövését Pavlenka bravúrral védte, akárcsak a kipattanót megszerző Vincenzo Grifo lövését. Sallai közvetlenül a lecserélése előtt is ziccerbe került, ám ismét nem tudott túl járni a kapus eszén, a második próbálkozása pedig nem sokkal a jobb kapufa mellé ment. A meccs hajrája meglehetősen mozgalmasra sikerült, a hosszabbítás perceiben a Freiburgnak kapufája is volt, majd egy 96. percben rúgott góllal kiharcolta a győzelmet.

A nap másik magyar érdekeltségű mérkőzésén Szalai Attila csapata, a Hoffenheim kétgólos hátrányból felállva fordított, és 3-2-re nyert az újonc Heidenheim otthonában. A sinzheimi csapat Beier 77. percben és Kaderabek 80. percben szerzett találatával egyenlített, majd az utolsó pillanatban Kramaric tizenegyesével biztosította be szezonbeli első győzelmét. Az első fordulóban öngólt szerző magyar válogatott védő a cserepadról nézte végig az összecsapást.

Az Union Berlin továbbra is hibátlan, miután a 21. perctől emberhátrányban játszva 4-1-re nyert a Darmstadt vendégeként, ezzel Schäfer Andrásék jobb gólkülönbségüknek köszönhetően jelenleg vezetik a bajnokságot. A magyar válogatott Schäfer András sérülés miatt továbbra sem játszott, de a Ferencváros korábbi tunéziai középpályása, Aissa Laidouni kezdőként 64 percet töltött a pályán.

A legutóbb ezüstérmes Borussia Dortmund 1-1-es döntetlenje nyomán csak egy ponttal távozott Bochumból.

Bundesliga, 2. forduló:

FC Heidenheim-TSG 1899 Hoffenheim 2-3 (1-0)

SC Freiburg-Werder Bremen 1-0 (0-0)

SV Darmstadt 98-Union Berlin 1-4 (1-3)

1. FC Köln-VfL Wolfsburg 1-2 (0-0)

VfL Bochum-Borussia Dortmund 1-1 (1-0)