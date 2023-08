Nyert és élre állt a Diósgyőr az NB I-ben

A Diósgyőr hazai páyán 2-0-ra nyert a Kisvárda ellen, ezzel pedig átvette a vezetést az NB I-ben. A miskolciak egy ponttal előzik a Debrecent és a Kecskemétet, de előbbi csapat kettővel, utóbb eggyel kevesebb meccset játszott.

A Várkerti Stadion játékterének használhatatlansága miatt a Kisvárda az eddigi összes mérkőzését idegenben játszotta le. Az első meccsén győzött Zalaegerszegen, onnantól nyeretlen, a DVTK viszont fordított tendenciát mutat, a nyitó fordulóban kikapott otthon a Puskás Akadémiától, de azóta veretlen.

Harmincnégy fokban kezdődött a szombati meccs, melyen az első félidőben a Diósgyőr játszott fölényben és több helyzetet dolgozott ki. A hazai csapat sok támadást vezetett, a Kisvárda védekezésre és kivárásra rendezkedett be. A 31. percben egy pontos passzokkal felépített, szép bal oldali hazai akció végén a labda a vendégek kapujába került, de les miatt nem volt érvényes a találat. Hat perccel később viszont már igen, amikor Klimovics balról érkező, pontos ívelésére Gera érkezett dinamikusan középen, és közelről fejelt a hálóba. Az első játékrész ráadásában megint megverte a hazaiak védelmét a DVTK, ezúttal is balról jött be a passz, és Edomwonyi kotorta közelről a kapuba a labdát.

Az első félidő utolsó negyedórájában nagy volt a tempókülönbség a két csapat között, a DVTK sorra dolgozta ki a helyzeteit. A második elején viszont a Kisvárda - melyben két helyen történt változtatás a szünetben - beszorította ellenfelét a kapuja elé, és több ígéretes lövéssel veszélyeztett. A későbbiekben kiegyenlítetté vált a játék, mindkét csapat többször eljutott ellenfele kapujához, helyzetek is adódtak, de nem változott az eredmény. Bár sokat támadott a második félidőben a Kisvárda, az első játékrészben lényegesen jobban futballozó Diósgyőr megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, már csak azért is, mert a második 45 percben is nagyobb helyzetei voltak.

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 2-0 (2-0)

Miskolc, v.: Vad II.

gólszerzők: Gera D. (38.), Edomwonyi (45+1.)

sárga lap: Stephen (18.)

Diósgyőri VTK: Sentic - Gera D. (Bokros, 76.), Szatmári, Bárdos, Stephen - Vallejo (Bényei, 69.), Holdampf - Klimovics (Acoletse, 62.) - Lukács (Jurek, 76.), Edomwonyi (Jurina, 62.), Pozeg Vancas

Kisvárda: Petkovic - Cipetic, Kovacic, Jovicic, Széles, Alic (Ötvös, a szünetben) - Vida (Camaj, 66.), Makowski, Lucas (Szőr, 80.) - Czékus (Spasic, a szünetben), Mesanovic (Ilievski, 66.)

A DVTK a harmadik mérkőzését játszotta otthon a mostani bajnoki idényben és az első hazai sikerét aratta.