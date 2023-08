Lionel Messi első bajnoki gólja, két magyar válogatott focista is betalált az MLS-ben - videó

Az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) legutóbbi játéknapja bőven tartogatott érdekességet. Lionel Messi lejátszotta az első bajnoki mérkőzését az Inter Miamiban és be is talált a New York Red Bulls ellen 2-0-ra megnyert összecsapáson, de Gazdag Dániel és Sallói Dániel is góllal segítette a csapatát a sikerhez.