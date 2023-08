Szoboszlai megint végigjátszott egy rangadót, drámai meccset nyert a Liverpool

Az angol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának rangadóján a Newcastle United 2-1-re kikapott a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpooltól a St. James' Parkban. A Mersey-parti gárdában a magyar válogatott középpályás ezúttal is végigjátszotta a mérkőzést, melyen csapata a 28. perctől kezdve emberhátrányban futballozott Virgil Van Dijk kiállítása után.

A vendég liverpooli csapatban ezúttal is kezdőként lépett pályára Szoboszlai Dominik, aki a nyitófordulóban a Chelsea, múlt héten pedig a Bournemouth elleni meccset is végigjátszotta. Az utóbbi találkozót követően ráadásul a mérkőzés legjobbjának is megválasztották, mivel kiharcolt egy tizenegyest, és volt egy lövése is, amelynek kipattanójából gólt lőtt a portugál Diogo Jota.

A találkozó elképesztő iramban kezdődött, de az első igazán nagy helyzetre a 17. percig kellett várni. Ekkor Szoboszlai keresztlabdája után a kolumbiai Luiz Díaz tört be a tizenhatoson belülre, ziccerbe került, de a közeli lövést Nick Pope óriási bravúrral védte.

A 25. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Newcastle United. Mohamed Szalah passzolt hátra Trent Alexander-Arnoldnak, azonban az angol válogatott jobbhátvéd nem tudta átvenni a labdát, melyre Anthony Gordon lecsapott, a ziccerét pedig magabiztosan belőtte a tehetetlen Alisson Becker mellett.

A 28. percben aztán hatalmas bajba került a Liverpool. A gólszerző Gordon remek kiugratása után Alexander Isak törhetett volna kapura, de a svéd támadót Virgil Van Dijk elkaszálta, amiért John Brooks játékvezető azonnal kiállította a Liverpool holland csapatkapitányát.

Van Dijkot legutóbb 2016. december 31-én egy West Bromwich Albion elleni meccsen állították ki. A holland középhátvéd akkor még a Southampton futballistája volt.

A 36. percben a Newcastle United órási lépész tehetett volna a győzelem felé. Egy rossz felszabadítás után a paraguayi Miguel Almirón vette le mellel a labdát, majd 14 méterről elemi erővel lőtt a bal felső irányába, azonban Alisson az év egyik legnagyobb védését bemutatva a felső lécre ütötte a labdát, ezzel pedig meccsben tartotta a csapatát.

A második félidőt a Newcastle United óriási elánnal kezdte, és folyamatosan dolgozta ki a helyzetek a Liverpool kapuja előtt, de nem tudta növelni az előnyét. A 60. perc környékén a Newcastle United visszavett a lendületből, és megpróbálta inkább kontroll alatt tartani a mérkőzést.

A 76. percben aztán eldönthette volna a meccset a Newcastle. Miguel Almirón indult meg a félpályáról a Liverpool kapuja felé, lehagyott mindenkit, majd a tizenhatoshoz érve cselezett egyet befelé, majd 15 méterről eltekerte a labdát a hosszú sarok irányába, de a jobb kapufát találta telibe.

A 81. percben a semmiből egyenlített a Liverpool. A csereként beállt Darwin Núnez a holland Sven Botman hatalmas hibája után ziccerbe került, és 16 méterről elemi erővel kilőtte a jobb alsó sarkot.

Az utolsó tíz percben az emberelőnyben futballozó Newcastle United mindent megtett a győzelemért, de a hosszabbításban a Liverpool tudta megnyerni a meccset. A 94. percben Mohamed Szalah kiugratásával ismét Núnez került helyzetbe, az uruguayi támadó pedig higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt.

Győzelmével a Liverpool feljött a tabella negyedik helyére, Jürgen Klopp pedig a Premier League történetének első edzője lett, aki sorozatban 11 meccset nyert egy adott kollégája - ez esetben - Eddie Howe ellen.