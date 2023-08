Döbbenetes, miért tilthatják el Messit már az első bajnoki meccse után

Lionel Messi bemutatkozott az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS), ráadásul első meccsén góllal járult hozzá az Inter Miami New York Red Bulls elleni győzelméhez, de a világbajnok támadó a mérkőzés után megszegett egy fontos szabályt, ami komoly büntetést vonhat maga után.

A Bild beszámolója szerint bár a hétszeres aranylabdás klasszis szenzációsan mutatkozott be az MLS-ben, most mégis főhet a feje, mivel a mérkőzés után nem ment át az újságírók számára kijelölt interjúfolyosón, így nem nyilatkozott a sajtónak, márpedig ez a meccsek után kötelező az Egyesült Államokban. A lap hozzáteszi, hogy ennek elmulasztása akár eltiltást is vonhat maga után.

Az MLS kommunikációs igazgatóhelyettese, Dan Courtemanche a találkozó előtt külön felhívta rá Messi figyelmét, hogy ahogy mindenki másnak, neki is a média rendelkezésére kell állnia, annak ellenére, hogy az argentin világbajnok nyelvi nehézségek miatt szinte soha nem ad interjút angolul. Azt egyelőre nem tudni még pontosan, hogy milyen büntetést kaphat az Inter Miami klasszisa.