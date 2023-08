Klopp Szoboszlait ölelgette: így ünnepelte a Liverpool a mesébe illő fordítást - videó

Mint ismert, a Liverpool - Szoboszlai Dominikkel a kezdőcsapatban - több mint egy órát emberhátrányban játszva fordított és nyert 2-1-re a Newcastle United vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. A találkozó után természetesen nagy ünneplés vette kezdetét.

A Mersey-parti együttes korán hátrányba került, majd szűk félóra után tíz főre fogyatkozott a csapatkapitány Virgil van Dijk kiállítása miatt. A 81. percben a négy perccel korábban becserélt Darwin Nunez egyenlített, majd a ráadás perceiben a győztes találatot is megszerezte emberhátrányban.

A találkozó után azonnal nagy ünneplés kezdődött, a Liverpool edzője, Jürgen Klopp külön is gratulált Szoboszlai Dominiknek.

Az öltözőben a kiállított Virgil van Dijk is mindenkinek köszönetet mondott, hogy így is nyerni tudtak, természetesen a magyar játékosnak is.