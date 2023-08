Csodálatos cselt mutatott be az NBA egykori fenegyerekének lánya - videó

Az NBA egykori botrányhősének, Dennis Rodmannak a lánya, Trinity profi futballista lett, és a Portland elleni mérkőzésen egy varázslatos cselt mutatott be.

A Washington Spirit játékosa szabályosan berobbant a női futballba. Trinity Rodmant minden idők legfiatalabb játékosaként, a második helyen választotta ki magának a Washington Spirit mindössze 18 évesen. Élete első profi meccsén rögtön gólt szerzett, majd ő lett az év újonca és bekerült az év csapatábai is. Természetesen az amerikai válogatott oszlopos tagja is.



A lány az amerikai profi női fociliga (NWSL) legjobban fizetett játékosa. A Portland elleni mérkőzésen egy labdaátvétel után elképesztő cselt mutatott be a többszörös NBA-bajnok Rodman lánya.