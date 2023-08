Marco Rossi keretet hirdetett, egy nagy visszatérő és három újonc a magyar válogatottban

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kedden kihirdette keretét a szeptemberi mérkőzésekre. Szoboszlai Dominikék szeptember 7-én Szerbiába látogatnak Európa-bajnoki selejtezőmérkőzés, 10-én pedig Csehországgal játszanak felkészülési mérkőzést.

"Jó napot kívánok" – köszöntötte magyarul a sajtó részvetőit Marco Rossi, majd ismertette a névsort, amelyben újra szerepel a kapusok között a sérüléséből hosszú idő után visszatérő Gulácsi Péter is. Az előző szezonban ezüstérmes Kecskemét két meghatározó játékosa, Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer, valamint az MTK Budapest tehetséges fiatalja, Kata Mihály egyaránt először kapott meghívást a válogatottba. Szintén bekerült a keretbe Fiola Attila, aki felépült a sérüléséből, illetve a Zalaegerszegről néhány napja Törökországba igazolt Mocsi Attila is.

Az előző kerethez képest hét olyan játékos van, akikre korábban számíthattam, most viszont le kellett róluk mondanunk sérülés miatt, vagy azért, mert keveset játszanak a klubjaikban. Ez az egyik oka annak, hogy új nevek is szerepelnek a keretben" – mondta Rossi, hozzátéve, hogy az újoncok vélhetően csak a csehek elleni felkészülési meccsen fognak lehetőséget kapni. A szövetségi kapitány emellett elmondta, örül annak, hogy topligákból válogathat a hiányposztokra.

"Bizonyos pozíciók hiánypótlására hívtuk be Horváth Krisztofert, Szuhodovszki Somát és Katát. Régóta figyeljük a játékukat. Szuhodovszki az előző szezon óta nyújtott teljesítménye meglepés volt számomra. Meglátjuk, hogyan teljesít. Fontos, hogy olyan játékosok is szerepeljenek a keretben, akik a jövőt képviselik. Ezúttal is csak olyan futballistákat hívtam meg, akik megérdemlik ezt. Most kinyílt előttük az ajtó, de nyitva is kell tartaniuk, napról napra dolgozniuk kell a fejlődés érdekében. Ugyanakkor ha jól teljesít valaki, akkor nem látom akadályát, miért ne hívhatnám be a következő alkalommal is" – válaszolta a mester.

"Az, hogy a Videotonhoz került segített rajta, hogy több játékpercet kapjon. Ez nem feltétlenül volt adott a DAC-ban. Olyan csapathoz igazolt, amelynek pont egy olyan játékosra volt szüksége, mint ő, stabil kezdő lehet, ami nyilván előnye a válogatottnak is" – mondta Kalmár Zsolt klubváltásáról Rossi. Gulácsi meghívását emberileg tartotta fontosnak, hogy ismét a csapat részének érezhesse magát, de a szerbek ellen még biztosan nem számít rá.

"Ami Gulácsit illeti, folyamatosan kapcsolatban álltunk vele, már több mint egy hete a mi stábunkkal dogozik. Fontos volt, hogy meghívjuk és újra egy levegőt szívhasson velünk, mert ez a csapat összetartását is szolgálja."

Az olasz mester elárulta, elsősorban azokra számít, akik az elmúlt válogatott-meccseken is kezdők voltak, ám hangsúlyozta, hogy mindenkin előtt szabad az út, hogy bizonyíthasson. Rossi újságírói kérdésre válaszolva kitért Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nyári klubváltására és az angol bajnokságban eddig nyújtott teljesítményükre is.

"Mindketten nagyon szépen beilleszkedtek új csapataikban, különösen Dominik, aki egy együttesben játszik most rendszeresen, amely azért magasabb színvonalat képvisel. Olyan nagy kételyeim nincsenek az ö képességeiket illetően. Mindketten dinamikus játékosok, bíztam benne, hogy az első pillanattól kezdve jó teljesítményt nyújtanak. Dominik az angol közönséget is meglepte, kívánom, hogy ez így is maradjon, de különösen akkor nyújtsanak kiváló teljesítményt, amikor a válogatottban játszanak" – fogalmazott Rossi.

"A kezdetektől nagy elvárást éreztem, ami régebben nem volt reális. Most viszont reális elvárás egyenes ágon kijutni" - jegyezte meg Rossi a rendkívül fontosnak ígérkező Eb-selejtező kapcsán.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Demjén Patrik (MTK Budapest), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC)

védők:

Balogh Botond (Parma), Fiola Attila (Fehérvár FC), Mocsi Attila (Rizespor), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Hoffenheim), Szalai Gábor (Kecskeméti TE)

középpályások:

Kalmár Zsolt (Fehérvár FC), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nego Loic (Le Havre), Styles Callum (Barnsley), Nagy Ádám (AC Pisa), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE)

támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Freiburg), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Varga Barnabás (Ferencváros), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE)

A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 7-én Szerbiában játszik Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést, majd három nappal később Csehországgal vív felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. A magyar válogatott jobb gólkülönbségével a szerbeket megelőzve csoportelsőként várja a belgrádi rangadót, amely azért lesz zárt kapus, mivel márciusban a szerb szurkolók diszkriminatív rigmusokat skandáltak a Montenegró ellen 2-0-ra megnyert találkozón.