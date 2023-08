Franciaországba igazol az Arsenal csatára

A francia labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Monaco leigazolja az Arsenal amerikai válogatott támadóját, Folarin Balogunt.

A 22 éves támadóért a hírek szerint 30 millió eurót fizet a hercegségi csapat, ehhez pedig hozzájöhet további 10 millió eurónyi bónusz, ha a játékos beváltja a hozzáfűzött reményeket. Az Arsenal remek üzletet kötött, ugyanis a szerződésbe belefoglaltak egy továbbértékesítési díjat is, így ha a játékos eligazol Monacóból, az észak-londoni csapat állítólag 20%-os részesedést kap az üzletből.

Balogun az előző szezont a Ligue 1-ben szereplő Reims csapatánál töltötte kölcsönben, és azonnal meghódította a francia bajnokságot. 37 bajnokin 21 gólt lőtt, és sokáig versenyben volt a gólkirályi címért Kylian Mbappéval és Alexandre Lacazette-tel.

Az amerikai válogatott támadó a sikeres szezont követően többször is hangsúlyozta, hogy a kezdőjátékosként akar továbbra is futballozni, és mivel az Arsenalnál a brazil válogatott Gabriel Jesus és az angol Eddie Nketiah is előtte van a sorban, így a távozás mellett döntött.