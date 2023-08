Hazugságvizsgáló próbálta megizzasztani Cristiano Ronaldót - videó

Cristiano Ronaldo a napokban hazugságvizsgálatnak vetette alá magát, amelyből többek között az is kiderült, hogy a portugál klasszis beáldozná-e az öt Bajnokok Ligája győzelmét egy világbajnoki trófeára.

A szaúdi al-Nasszr sztárfocistája pályafutása során számos rekordot megdöntött, egyéni és klubszinten is mindent megnyert, így nem véletlen, hogy Lionel Messivel egyetemben minden idők egyik legjobb futballistájaként tartják számon. A Bajnokok Ligája-trófeát öt alkalommal hódította el, ráadásul 141 találatával a sorozat történetének legeredményesebb játékosa. Emellett a nemzetközi színtéren is kimagasló a teljesítménye, hiszen 200 alkalommal lépett eddig pályára a portugál válogatottban, 123 góljával pedig csúcstartó ebben a tekintetben is. Portugáliát 2016-ban Európa-bajnoki címig, míg 2019-ben Nemzetek Ligája-győzelemig vezette, azonban egyetlen cím még hiányzik a trófeagyűjteményéből, hiszen az örök riválisával, Lionel Messi ellentétben sosem sikerült megnyernie a Világbajnokságot.

A portugál klasszis bevallotta, hogy a hazugságvizsgálat élete egyik „legnehezebb kihívása" volt, mivel többek között arról is kérdezték, hogy elcserélné-e mind az öt BL-címét egy világbajnoki trófeára. Az Al-Nasszr játékosával készült videó hamarosan teljes egészében megtekinthető lesz a Binance oldalán.

Íme, az előzetes: