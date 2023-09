Fogadási csalásba keveredett sztárok az NB I egykori botrányhősétől Sir Alex Fergusonig

A szerencsejátékok egyik legkedveltebb fajtája a sportfogadás, amely a futballrajongók körében különösen népszerű, viszont a profi labdarúgók számára szigorúan tilos. Ennek ellenére többször előfordult már, hogy európai sztárcsapatokban szereplő, milliókat kereső focisták is fogadási csalásba keveredtek a még több pénz reményében. Legutóbb a Konferencia-liga-győztes West Ham United brazil sztárja, Lucas Paqueta került hasonló helyzetbe, pedig nagyon közel állt ahhoz, hogy a világ legjobb csapatához igazoljon. Ennek kapcsán összeállításunkban fogadási csalásba keveredett futballisták botrányait mutatjuk be.

Fogadási botránya miatt nem igazolhat a Manchester Citybe a brazil sztár

Kezdjük az egyik legfrissebb eset főszereplőjével, Lucas Paquetával, aki a West Ham United meghatározó játékosaként idén megnyerte a Konferencia-ligát. Az AC Milan és az Olympique Lyon csapatában is megfordult 26 éves középpályásért ezen a nyáron a Manchester City 70 millió fontos ajánlatot tett, ám a klubváltás egészen döbbenetes ok miatt egyelőre meghiúsult. Jelenleg még vizsgálat folyik az ügyben és nem bizonyosodott be Paqueta bűnössége, de a hírek szerint a brazil játékos a hazájában kötött fogadásokat, bár saját bankszámlakivonatán nem látszanak fogadásra utaló jelek.

A hír kirobbanása után a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Fernando Diniz már ki is hagyta Paquetát az első világbajnoki selejtezőkre készülő keretéből, hogy a futballista a védelmére tudjon koncentrálni. "Meg kell védenie magát, fontos, hogy megoldja a problémáit. Most ezek fontosabbak, mint a foci. Az illegális fogadások komoly gondot okoznak nálunk Brazíliában is. Kell egy kis idő most, hogy minden vádat tisztázzanak. Az utolsó percben merültek fel a vádak ellene, de ha sikerül bizonyítania az ártatlanságát, akkor természetesen bármikor visszatérhet a válogatottba is" - nyilatkozta a brazilok szövetségi kapitánya.

Később kiderült, az angol szövetség azért kezdett nyomozásba Paqueta ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a középpályás bizonyos PL-meccseken szándékosan kapott sárga lapot. A hírforrások három érintett mérkőzésről (Aston Villa, Leeds, Bournemouth) számoltak be, melyek közül kettőt még az előző szezonban játszott a West Ham, a harmadik pedig az új idény nyitómeccse volt - ezeken a találkozókon egyaránt 1-1 sárgát kapott a brazil focista. Paquetát megdöbbentették a súlyos vádak és határozottan tagadja, hogy bármiféle illegális tevékenységbe keveredett volna.

A fogadási csalás gyanúja egyébként azért erősödött fel, mert a hatóságokat figyelmeztették, hogy számos jelentős fogadást kötöttek Brazíliában arra vonatkozóan, hogy Paqueta sárga lapot kap az Aston Villa elleni mérkőzésen. Állítólag a fogadásokat a középpályás szülővárosához, a Rio de Janeiróban található Paqueta Islandhez közeli címeken regisztrált új számlákon kötötték meg. A fogadások egy részét a West Ham mezszponzorán, a Betway-en keresztül bonyolították, amellyel kapcsolatban feltűnő, hogy a platformot kifejezetten ritkán használják Brazíliában - számolt be róla a brit Evening Standard.

Paqueta ügye még nem zárult le, a nyomozás folyamatban van, és várhatóan csak a nyári átigazolási időszak lejárta után jöhet érdemi fejlemény. A 26 éves sztárt tehát a futballtól (még) nem tiltották el, az új idényben csapata mindhárom bajnokiján pályára lépett, viszont idén nyáron biztosan nem igazol a Manchester Cityhez.

Szándékosan kapott sárga lapot, hatéves eltiltás lett a vége

Nem Lucas Paqueta az egyetlen Premier League-ben szereplő játékos, aki sárga lapos eset miatt keveredett fogadási botrányba. Az Arsenal korábbi középpályása, a 115-szörös svájci válogatott Granit Xhaka egy 2021 decemberében lejátszott bajnoki meccs után került bajba. A 30 éves futballista a Leeds United elleni idegenbeli mérkőzésen 4-1-es vezetésnél a 86. percben időhúzásért kapott sárga lapot. Nem sokkal azt követően, hogy élő fogadás formájában valaki több mint 50 ezer fontot tett rá, hogy Xhaka sárgát kap. A szokatlan fogadási aktivitásra az egyik fogadóiroda hívta fel az FA figyelmét, amely azonnal vizsgálatot indított.

A svájci játékosra végül nem tudták rábizonyítani a fogadási csalásban való részvételt, így megúszta az esetet, de volt már olyan játékos az angol futballban, aki csúnyán lebukott. 2018-ban a jelenleg harmadosztályú Lincoln City védőjét, Bradley Woodot hat évre szóló eltiltással büntették, miután kiderült, hogy az FA-kupa előző kiírásában kétszer is szándékosan kapott sárga lapot, mert erre fogadott. A büntetéséből öt évet ezért kapott, további egy évet pedig azért, mert beismerte, hogy legalább 22 alkalommal fogadott futballmeccsek végkimenetelére, ami ugyancsak szigorúan tilos Angliában.

Ezért tiltották el hat évre Bradley Woodot:

Bradley Wood has been found guilty by the FA of intentionally picking up yellow cards during last season's FA Cup.



Here are the bookings that led to a six-year ban. pic.twitter.com/3sKfrk2Z2g — Match of the Day (@BBCMOTD) April 19, 2018

Könyörtelen eltiltással sújtották az angol válogatott focistát

A Premier League-ben szereplő Brentford csapatának egyik legjobb játékosát, az angol válogatott Ivan Toneyt tavaly májusban illegális fogadás miatt nyolc hónapra tiltották el, így leghamarabb csak 2024-ben léphet pályára. A szövetségi szerint a 27 éves csatár 2017 februárja és 2021 januárja között 262 alkalommal sértette meg a fogadásokra vonatkozó szabályokat, ezekből utólag 30 vétséget töröltek. Toney legközelebb január 16-án játszhat hivatalos mérkőzést, mellékbüntetésként 50 ezer fontos (21,3 millió forintos) pénzbírságot is kapott, de a Brentford edzéseibe már szeptemberben bekapcsolódhat. Csapata számára nagy veszteség az eltiltása, ugyanis a Brentford 54 góljából egymaga 20-at szerzett a 2022/2023-as Premier League-idényben, ezzel a góllövőlista harmadik helyén végzett Erling Haaland és Harry Kane mögött.

Eltiltással ért véget a botrányhős angol focista pályafutása

Az angol labdarúgás egyik legnagyobb botrányhőse, Joey Barton számtalan balhéba keveredett pályafutása során: rengeteget ivott, rendszeresen verekedett a pályán és azon kívül, saját csapattársaival és edzőivel is gyakran összetűzésbe került, és börtönbüntetésben is volt már része. Botrányai közül nem maradt ki a fogadási csalás sem, 2017 tavaszán másfél éves eltiltást kapott, mert a vádak szerint 2006 és 2016 között több mint 1200 mérkőzésre tett fel pénzt, amit végül beismert, bár a büntetését túlzónak találta. Az FA közleménye szerint a 18 hónapos eltiltás mellett 30 ezer font megfizetésére is kötelezték a középpályást, aki végül 2017 nyarán úgy döntött, hogy 34 évesen inkább visszavonul. Bartont egyébként óriási tehetségnek tartották, azonban magatartásbeli problémái miatt nem tudta befutni a számára jósolt nagy karriert.

Ötéves börtönbüntetést kapott az olasz válogatott hátvéd

A maffiával való feltételezett kapcsolatáért és fogadási csalásért a bíróság májusban 5 év börtönbüntetésre ítélte Armando Izzót, a Serie A-ban szereplő Monza labdarúgócsapatának játékosát. A háromszoros olasz válogatott védő ellen már 2016-ban vizsgálat indult, miután a vád szerint még a 2013/2014-es idényben, az Avellino focistájaként segítette a maffiát és fogadási csalást követett el. A 31 éves középhátvéd az előző idényben a Torinótól kölcsönben szerepelt az olasz élvonalba feljutott Monzánál, amely idén nyáron véglegesen szerződtette. A csapata közleményben jelezte, hogy támogatja a játékosát, és biztosra veszi annak ártatlanságát, ráadásul az ítélet még nem jogerős, Izzo pedig jelezte, hogy fellebbez ellene.

Davide Lanzafame bundabotránya

Az NB I történetének egyik legnagyobb botrányhőse volt az olasz Davide Lanzafame, akit 2013-ban, nem sokkal azután, hogy a Honvédhoz került, azzal vádolták, hogy még 2008-ban és 2009-ben a Bari játékosaként részt vett több olasz másodosztályú mérkőzés eredményének manipulálásában.

"Körülbelül a második félidő huszadik percében történt, hogy egy ütközés után fejsérülést szimuláltam, és cserét kértem. A valódi ok az volt, hogy nem bírtam már ilyen körülmények között tovább játszani. Ha azt mondom, zavarba ejtő volt látni a csapat játékát, még óvatosan fogalmaztam. Amikor támadásba lendülhettünk volna, mindig megálltunk vagy elveszítettük a labdát. Szerintem mindenki számára világos volt, mi folyik a pályán. Következő hétfőn az öltözőben hozták az elosztandó pénzt, nekem hat- vagy hétezer eurót fizettek ki" - olvasható Lanzafame vallomásában, amelyet még 2012 augusztusában tett a római ügyészségen.

Az olasz csatár bűnössége 2013 nyarán bizonyosodott be, amit kénytelen volt beismerni, de azt állította, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség blokkolta a játékjogát, és a helyzetet ügyvédje, Vittorio Rigo oldotta meg.

Lanzafame 2013 nyarán visszatért hazájába, majd az Olasz Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága vádalku után tizenhat hónapra tiltotta el. Ezt követően megfordult néhány olasz csapatban, aztán 2016-ban végleg a Honvéd játékosa lett, ahová egy Fradiban töltött szezon után újra visszatért, majd tavaly a Vicenza csapatából vonult vissza.

Saját átigazolására fogadott, a FIFA is megbüntette

Az angol szövetség 2020 karácsonya előtt sújtotta tízhetes eltiltással és 77 ezer eurós bírsággal az angol válogatott Kieran Trippiert, aki hét pontban is megszegte a szabályokat, az FA ezek közül négyben találta bűnösnek. Az ügy azzal volt összefüggésben, amikor a játékos 2019 júliusában a Tottenham Hotspurtől az Atlético Madridhoz igazolt, a szerződéskötésről ugyanis még azelőtt információt adott egy rokonának, hogy annak ténye nyilvánosságra került volna.Trippier azzal védekezett, hogy nem fogadott ezzel kapcsolatban és nem profitált mások sportfogadásából sem. A FIFA az Atlético fellebbezése után először felfüggesztette az eltiltást, mivel spanyol egyesület lévén rá nem vonatkoznak az Angliában kihirdetett szankciók, ám később a fellebbezést elutasította, az eltiltást pedig nemzetközileg érvényessé tette. Trippier az FA büntetése után két meccset kihagyott, majd további nyolc találkozón nem szerepelhetett.

Szintén átigazolással kapcsolatos fogadási szabályok megsértése miatt kapott négyhónapos eltiltást 2020 tavaszán a kétszeres BL-győztes Daniel Sturridge, aki az esetleges Sevillába igazolásáról 2018 januárjában információkat szivárogtatott ki családtagjainak és közeli barátainak, ők pedig ezeket felhasználták sportfogadások kötésekor. A most 33 éves angol válogatott csatárral akkori klubja, a török Trabzonspor fel is bontotta a szerződését, és a támadónak másfél évig nem volt csapata, majd az ausztrál bajnokságban szereplő Perth Gloryhoz igazolt, de már onnan is távozott.

Még a legendás Sir Alex Ferguson is kísértésbe esett?

A Manchester United legendás menedzsere is kis híján bajba került annak idején, mert állítólag a saját játékosai részvételével zajló mérkőzésekre fogadott. A hírek szerint a minden idők legjobb edzőjének megválasztott skót szakember a 2008-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában megrendezett Skócia-Franciaország mérkőzésre, valamint annak visszavágójára fogadott három játékosával, Patrice Evrával, Louis Sahával és Mikael Silvestre-rel. A két válogatott első Eb-selejtezőjére 2006. október 6-án, a glasgow-i Hampden Parkban került sor, a meccsen a három érintett játékos közül Saha a 62. percben lépett pályára, Evra a kispadon sem kapott helyet, míg Silvestre a keretbe se került be. A meccset a skótok nyerték meg 1-0-ra, majd a visszavágót 2007. szeptember 12-én rendezték Párizsban, de a hazai találkozón a három focista közül egyik sem játszott, a keretben is csak Saha és Evra szerepeltek. Óriási meglepetésre a második meccset is a skótok nyerték 1-0-ra.

Ezek után az FA vizsgálatot indított a Manchester United edzője és játékosai ellen, a vádak alapját az angol klub skót válogatott középpályásának, Darren Fletchernek az egyik nyilatkozata adta, ami a Zoo magazinban jelent meg. "Ferguson nagyon boldog volt, amikor Skócia legyőzte Franciaországot. Nyert egy kis pénzt, mert fogadásokat kötött az összes francia fiúval, Patrice Evrával, Louis Sahával és Mikael Silvestre-rel. Úgy néztek rá, mint egy őrültre, ezért bármilyen fogadást bevállaltak. De ő nevetett utoljára, mert kétszer is sikerült legyőznünk őket!" - mondta Fletcher a Zoo magazinnak adott interjújában.

Fergusonék baráti fogadását a kelleténél komolyabban vette az angol szövetség, amely szigorú közleményt adott ki az eset után. "Intézkedéseket fogunk tenni bajnokságunk olyan résztvevőivel szemben, akikről kiderül, hogy megsértették a szabályzatunkat, amennyiben bebizonyosodik, hogy olyan mérkőzésre fogadtak, amelyben részt vettek, vagy potenciálisan befolyásolhatták. A szóban forgó megjegyzések arra utalnak, hogy a Manchester United több játékosa fogadást kötött Sir Alex Fergusonnal egy olyan nemzetközi mérkőzésre, amelyen éppen játszott, és ezzel megsértette ezeket a szabályokat. Alaposan kivizsgáljuk Darren Fletcher megszólalását, és az ügybe a FIFA-t és az UEFA-t is bevonjuk, hiszen nemzetközi mérkőzésen történt a vélhető szabálysértés" - mondta az FA szigorú szóvivője.

Az ügyből végül nem lett botrány, Ferguson és a United-játékosok természetesen semmilyen büntetést nem kaptak, bár Fletchert valószínűleg nem dicsérte meg a legendás skót edző, amiért belsős információkat osztott meg nyilvánosan a csapatról.