Olykor azért mellé lő az az ember, aki az őrületbe kergeti a fociszurkolókat

A labdarúgás szerelmeseinek kevés olyan időszak van egy évben, amit élő foci követése nélkül kell kibírniuk. Jellemzően csupán a páratlan évek nyarai olyanok, ahol bő két hónap telik el tétmérkőzés nélkül. Ám ilyenkor is van miért izgulni, ugyanis a nyári átigazolási időszakokban még a télieknél is több pletyka lát napvilágot különböző játékosok klubváltásairól, a kíváncsi szurkolók legnagyobb örömére vagy épp bosszúságára. A többségéről nem tudni, mennyi igazságtartalom van benne, az utóbbi években azonban megjelent egy hitelesnek gondolható forrás, aki ha megemlít egy átigazolási hírt, az lényegében biztosra vehető. De kicsoda Fabrizio Romano, és honnan szerzi az információit?

A válasz röviden: egy olasz sportújságíró, aki a jól kiépített kapcsolatrendszerén keresztül értesül a hírekről, gyakorlatilag mindenkinél előbb. Ám amíg idáig eljutott, hosszú út vezetett a még mindig csak 30 éves szakember számára.

Az 1993-ban, Nápolyban született Fabrizio Romano már középiskolás korában pontosan tudta, mi szeretne lenni, és már ekkor elkezdett labdarúgás témájú cikkeket írni. 18 éves korában erre fel is figyeltek egyesek, és az újságírói karrierje első igazán nagy lépését az jelentette, amikor egy olasz játékosügynök őt kérte fel, hogy írjon a Barcelonából a Sampdoriába igazoló (és Romanónál két nappal idősebb) Mauro Icardiról. Romano ezt meg is tette, méghozzá nagy sikerrel, egy évre rá pedig így már a Sky Sports Italy munkatársa lett, ahol azóta is dolgozik.

Az azóta Milánóba költözött újságíró megtanult angolul, spanyolul és portugálul is az évek során, kijárta a Szent Szív Katolikus Egyetemet, emellett pedig arra is maradt ideje, hogy egyre feljebb tornázza magát a ranglétrán. Dolgozott/dolgozik a CBS Sportsnak, a Caught Offside-nak és a The Guardiannek is, valamint 2014-ben megalapította a népszerű olasz portált, az SOS Fantát is. Ami viszont mindennél nagyobb dolog, hogy olyan stabil és jó kapcsolatot épített fel csapatokkal, ügynökökkel és egyes focistákkal Európa minden táján, hogy gyakorlatilag mindenki megbízik benne, és nem bánja, ha megtud egyet s mást a klub vagy egy játékos átigazolási terveiről. Akik pedig mégsem látják nagyon szívesen, őket telefonon, interneten vagy személyesen "zaklatja" Romano egészen addig, amíg meg nem tud bizonyos belső információkat: átigazolási időszakokban szinte minden ébren töltött percét ezek felkutatásával és nyilvánosságra hozatalával tölti.

Ezeket az információkat ugyanis rendkívül szorgalmasan meg is osztja a közösségi oldalain. Először akkor vált felkapottá, amikor 2019 nyarán határozottan kijelentette, hogy Bruno Fernandes abban az átigazolási időszakban nem fog a Sportingból a Manchester Unitedbe szerződni, csak a következőben. Ez így is lett, 2020 januárjában a portugál középpályás aláírt a Vörös Ördögökhöz, Romano pedig világhírre tett szert – és ez azóta is megmaradt. Jelenleg 13 millió követője van a Facebookon, 18,4 millió a Twitteren, 23,7 millió az Instagramon, de Twitch- és YouTube-csatornáin is naponta többször osztja meg a szerzett információit, valamint egy saját podcastműsorban is kibeszéli azokat.

Romano az évek során hiába épített ki topklubokkal, sztárfocistákkal és azok ügynökeivel is kapcsolatokat, a megírt bejegyzései alapján nem lehet elfogultsággal vádolni, mindenkit egyformán kezel, a totális pártatlansága pedig szintén egyedülállónak számít. Habár korábban egyszer beismerte, hogy az olasz tulajdonos és a múltbeli videójátékozás miatt az angol Watford a kedvence – de valljuk be, egyrészt ez az esetleges Watford-igazolás bejelentésekor sem érződik nála, másrészt egy másodosztályú klub irányában talán megengedhetőbb a szimpátia. Amikor valakiről mégis különösen pozitívat ír, azt egy szponzor vagy egy ügynöki megállapodás miatt teszi, amelyek az újságírás és a különböző fórumokon tartott előadásai mellett egy harmadik kereseti forrásnak számít nála.

honestly... I support Watford because it has been my club on Fifa and Football manager since 15 years! And because of their Italian ownership! I’d like to come back at Vicarage soon @WatfordFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2019

Az elfogulatlansága mellett az egyszerű nyelvezet és az egyértelműség is segít abban, hogy egyre többen hajlanak arra, hogy kövessék Romano oldalait. Mindig ugyanazokat a kifejezéseket használja, ha valaki iránt érdeklődik egy csapat, ha valaki a megállapodás küszöbén van, vagy éppen ha egy játékos tagadja a körülötte forgó pletykákat. A védjegyévé is vált az egyik ilyen kifejezés, a "here we go", amit akkor ír le, ha már teljesen biztos az átigazolás – de még nem hivatalos, hiszen azt csak percekkel később teszi közzé a klub. Így ha valaki első kézből akar értesülni egy biztossá vált szerződéskötésről, annak érdemes Fabrizio Romanót követnie, mert ha a "here we go" megjelenik, akkor hamarosan a csapat hivatalos bejelentése várható.

A világ egyik legmegbízhatóbb nemzetközi átigazolási szakértője azért is érdemelte ki ezt a címet, mert egyrészt biztos forrásokból kapja az információit, másrészt ha valamiben egy kicsit is kételkedik, azt nem írja meg. Ugyanakkor ő sem makulátlan, hiszen voltak már mellélövései az évek alatt. Saját maga is kiemelt hármat egy tavalyi beszélgetés során: Georginio Wijnaldum Barcelonába igazolását 2021 nyarán már biztosra vélte, ám már az orvosi vizsgálat után a holland mégis a Paris Saint-Germain mellett döntött; 2020-ban David Silvát jelentette be lényegében a Lazióhoz, ám a spanyol a családja miatt az utolsó pillanatban mégis a Real Sociedadhoz szerződött; Adrien Rabiot-ról pedig 2019-ben hitte azt biztosan, hogy a Barcelonához igazol, de a francia focista a Juventust választotta. Romano azonban kiemelte, hogy szabadon igazolható játékosok esetében előfordulhatnak az ilyen "bakik", mert ők kevésbé vannak elköteleződve a klubokhoz, így nagyobb mértékben számít a saját akaratuk.

Romano ráadásul nem csupán abban jár az élen, hogy leírja a piacon történteket. Az utóbbi években már odáig jutott, hogy befolyásolni is képes azokat. Amikor ugyanis ő azt írja, hogy egy klub egy játékos iránt érdeklődik, azt más csapatok is látják, mert nyilvánvalóan hozzájuk is eljutnak ezek az információk. És mivel tudják, hogy gyakorlatilag bizonyosra vehetik azt, hogy az általuk olvasott dolgok úgy is vannak, ezért ennek hatására ők is elkezdhetnek érdeklődni a focista iránt.

Mi tehát Fabrizio Romano titka? Nos, az, hogy rájött, hogy az embereket, így a fociszurkolókat (és a labdarúgás világában dolgozókat) is a kíváncsiság hajtja, a kedvenceikről szóló hírekről pedig ezáltal mihamarabb tudni akarnak. Ennek felismerése miatt Romano harmincéves korára eljuthatott odáig, hogy a rendkívül intelligensen felépített életvitelének köszönhetően a világ legnépszerűbb sportágának első számú transzfergurujává vált, aki minden nagy közösségimédia-felületen emberek tízmillióival osztja meg naponta a focivilág legfrissebb átigazolási híreit. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy ezen az úton nem fog egyhamar megállni.