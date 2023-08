A Manchester City egyik legtehetségesebb focistáját akarja megszerezni a Chelsea

A Chelsea le akarja igazolni a Manchester City fiatal tehetségét, Cole Palmert, akiért már ajánlatot is tett.

A londoniak már tettek egy 35 millió fontos ajánlatot a 21 éves futballistáért, ám ezt a City vezetősége elutasította. Mauricio Pochettino - főként az RB Leipzigtől igazolt Christopher Nkunku súlyos sérülése miatt - mindenképpen szeretne még egy támadó felfogású játékost szerződtetni az átigazolási időszak lejárta előtt, és a hírek szerint egy 45 millió euró körüli ajánlattal már sikerrel járhat a Chelsea.

A nagy tehetségnek tartott Palmer az utóbbi időben már egyre több lehetőséget kapott Pep Guardiola együttesében. A több poszton is bevethető támadó középpályás élt is a bizalommal, az Arsenal elleni Community Shield-mérkőzésen és a Sevilla elleni Európai Szuperkupa-döntőben is gólt szerzett.

