A ZTE-elnök ultimátuma a szurkolóknak

Kedd este a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (OTP Bank Liga) szereplő Zalaegerszegi TE elnöke, Végh Gábor és sportigazgató, Sallói István, rendhagyó keretek között tartott szurkolói ankétot az érdeklődök számára.

„Szeretném, ha ezt a ma estét egy tegező módban tudnánk lefolytatni, úgy gondolom az sokkal közvetlenebb. Ez egy rendhagyó szurkolói ankét lesz, talán már megszoktátok tőlem, hogy néha formabontó dolgokat is csinálok. Amit kilenc évvel ezelőtt, 2014 májusában mondtam, vállaltam, azt az gondolom, hogy az utolsó betűig teljesítettem, sőt, a saját elvárásaimon bőven felül. Én büszke vagyok arra, amit elértünk az elmúlt kilenc évben, büszke vagyok arra, ahogy kinéz ez a klub, mindazok ellenére, hogy a legkisebb költségvetéssel dolgozunk az NB I-ben. Kiemelném Zalaegerszeg városát és azokat a támogatókat, akik az elejétől kezdve velünk vannak, de ezek között nincs olyan nagyságrend, amitől a csapat és a klub előrébb tudna lépni és éppen ezeket a dolgokat figyelembe véve számomra a Diósgyőri meccs megdöbbentő volt és ott döntöttem el, hogy minél hamarabb le kell ülnünk és át kell beszélni a dolgokat. Elmondanám, hogy nem kötelező nekem itt lenni, mégis itt vagyok. Nem fogom elviselni azt, amilyen stílus kezd eluralkodni a szurkoló berkekben. Ha ezen a stíluson közösen tudtok változtatni, akkor folytatom és maradok, ha nem, akkor abbahagyom tisztelettel. Ez a mai összejövetelünk fő témája" – nyitotta meg gondolatival a kedd esti ankétot Végh Gábor a klub honalpjának a beszámolója szerint.

Az elmúlt időszakban a klubot, a vezetőséget, vezetőedzőt és játékosokat is több negatív komment és megítélés is érte, amikkel kapcsolatban szintén megfogalmazta gondolatait az elnök.

A negatív kommentek és a szóbeszédek rombolják a klubnak az imázsát és a mindennapi hangulatát. Ahogy már említettem egy elég szűk kerettel dolgozunk pénzügyileg és ez behatárolja a lehetőségeinket, látom a tömegben, hogy nagyon sok régi szurkoló van itt, akik biztosan emlékeznek rá, hogy amikor a klub a legnagyobb sikerét érte el, a rá következő évben tönkrement. Az akkor felhalmozott adósságot jövő májusban fogjuk tudni törleszteni. A második legnagyobb siker, a Magyar Kupa győzelem után, nemhogy tönkrement a klub, hanem soha nem volt ilyen jó anyagi helyzetben. Most először tudom elmondani azt, ami nekem személy szerint egy hatalmas nagy könnyebbség, hogy jövő júniusig a pénztárban van a szükséges pénzösszeg. Úgy gondolom ez nem kis dolog. Az elmúlt években számtalan álmatlan éjszakám volt. Megfogadtam, hogy addig leszek ennek a klubnak az elnöke, amíg ki tudom fizetni a munkavállalókat, mert ez a legfontosabb, ez számomra alapkövetelemény. Számomra megnyugtató, hogy ez az összeg június végéig a rendelkezésünkre áll. Ez azért valósulhatott meg, mert egy nagyon takarékos. előre tervezett költségvetéssel gazdálkodunk. A rajtunk az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ezt látom, tudom, nyilvánvaló, ennek rengeteg oka van. Az igazi szurkoló nyilván el van keseredve, nyilván mindig győzni szeretne. De be kell látni azt, hogy például a DVTK elleni mérkőzésen is egy hatalmas financiális különbséggel rendelkező klubról beszélhetünk. Mi a szakértelmünkkel és az ügyeségünkkel próbáljuk meg ezeket a különbségeket eltüntetni. Ezért nem értettem egyet a mérkőzés utáni számonkéréssel. Nem értettem egyet az általam választott edző személyét érintő negatív kommentekkel. Ezek a dolgok nem segítik a klubnak az életét és a napi munkáját, arra kérlek titeket, hogy ezeket a dolgokat kicsit jobban gondoljátok át, mielőtt ilyen sarkos vélemény fogalmaztok meg, plusz mindig gondoljátok át, hogy mivel segítetek és mivel ártotok a klubnak."

A csapat kieső pozíciójával kapcsolatban fogalmazták meg legtöbben aggodalmaikat, melyekre mind Végh Gábor, mind pedig Sallói István is reagált. Végh Gábor szerint az ötödik fordulóban még nem esett ki csapat. Az elnök szeretni kell a csapatot, szeretni kell a gyerekeket, szeretni kell a futballt és akkor minden könnyebben fog menni.

"Abból tartjuk fent a költségvetésünk döntő hányadát, hogy kinevelünk játékosokat, akiknek pedig idő és türelem kell. Senkó Zsombort is sok negatív komment éri, de úgy gondolom hogy ő hozzá fog járulni a csapathoz és majd a 24/25-ös költségvetésünket is segíteni fogja, amikor eladjuk egy komoly klubnak, mert a Zsombi egy nagyon tehetséges fiatal kapus és ezt mindenki meg fogja látni." – mondta Végh Gábor

Utoljára a Szoboszlai Dominikot láttam olyan mentalitással dolgozni, mint a Senkó Zsombort, de ti ezt nem látjátok. Csak ennyit kérek, hogy bízzatok benne, bízzatok a csapatban, bízzatok ezekben a fiatal srácokban" – utalt vissza a sportigazgató, Sallói István a kapust érő negatív megnyilvánulásokra.

„Minden egyes évben, amikor elkezdjük a szezont, azt halljuk, hogy úgysem maradunk bent, úgyis kiesünk, úgysem nyerjük meg a Magyar Kupát. Ti vagytok az elsők, akik feladjátok. Elmennek a játékosok, családi okból vagy mert nem érzik itt jól magukat, de ezeket nyilván mi tudjuk és nem fogjuk ezeket indoknak használni. Éjjel-nappal azon dolgozunk, hogy itt legyen csapat. Mivel fiataljaink vannak, ezért előfordul, hogy hibázunk, hiszen nekik fejlődniük kell, azon dolgozunk, hogy kiküszöböljük ezeket a hibákat. Nekem óriási csalódást volt a Kisvárda elleni mérkőzés. Előtte megnyertük a Magyar Kupát, a legfiatalabb átlagéletkorú csapattal, két fiatal szerezte a döntőben a gólt, hatalmas eredmény. Az azt követő első hazain pedig már negatív megjegyzéseket kapott a csapat. Hét tétmeccset játszott eddig az együttesünk, az EKL mérkőzésekkel együtt. A hétből egyetlen volt vállalhatatlan, az MTK elleni. Azt nyertük meg. Az, hogy nincs jelen pillanatban hat pontunk az NB I-ben azért van, mert nincs egy olyan rutinosabb játékosunk, aki befejezné a helyzeteket. Ezért hozunk most idősebb, rutinosabb játékosokat. A fiatalok mennek, dolgoznak, szívüket, lelküket beleteszik, de limitáltak azok a képességek, amik kellenek egy meccs megnyeréséhez, de eddig mindig megoldották a feladatot és bízom benne, hogy idén is meg fogják" – mondta Sallói István