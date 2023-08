Még ki sem nevezték, de Révész Attila máris megalázta a Kisvárda leendő edzőjét

Révész Attila, a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda FC sportigazgatója volt a vendég az NB1.hu YouTube-csatornáján szerda látható Hétközi Forduló című műsorban. A sportvezető konkrét neveket említett azzal kapcsolatban, hogy kik a jelöltek a 3. forduló után kirúgott Milos Kruscsics helyére.

Révész Attila az NB1.hu-nak elmondta, hogy négy edzővel tárgyalt már, és a meghívására a szakemberek már voltak is a csapat diósgyőri mérkőzésén is.

Korábban beszéltem Joan Carillóval, van egy másik spanyol edzőm. Van Michael Boris, aki legutóbb a Vidinél volt, vele ma beszélek, de már alaposan körbeérdeklődtem utána. Illetve van a Csukaricskinek egy edzője, nála is voltam már kint személyesen. Megnéztem a meccsét is, ő Dusan Kerkez, egy ciprusi srác. Jó motivátor és jó szakmailag is. Azt fogjuk választani, aki a mi klubunk igényeinek teljesítésére a legalkalmasabb" - mondta Révész Attila, aki a szempontokról is beszélt a vezetőedző kiválasztásánál.

„Nagyon nehéz az igényeimnek megfelelni, most egy picit lejjebb adtam belőlük. De az a legfontosabb, hogy a fiatal játékosainkat az akadémiánkról kezdjék el lassan beépíteni. A csapatunk az első négybe kerülésre is alkalmas lehet, a célunk mégsem ez. Maradjunk bent, a következő két évben stabilizáljuk a keretet, legyenek meg negyven százalékban azok a játékosok, akik már az akadémiai rendszerből kerültek ki" – tette hozzá a Kisvárda sportigazgatója, és hangsúlyozta, hogy a klubja nem lehet olyan, mint a Ferencváros vagy az Újpest.

Révész hangsúlyozta, hogy a Kisvárda feladata az utánpótlásnevelés, játékosok felfele áramoltatása és értékesítése. Olyan edzőre van szüksége, aki most tudja ezeket a játékosokat fejleszteni.