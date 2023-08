Megint csoportkörben a Fradi, sorozatban ötödször!

A Ferencváros az Európa Konferencia-liga rájátszásának első mérkőzésén idegenben aratott 4-0-s siker után a Groupama Arénában rendezett visszavágón is nagyon simán győzte le a litván bajnok Zalgiris Vilniust Adama Traoré és Varga Barnabás góljaival. A Fradi így sorozatban az ötödik szezonban is ott lehet egy európai kupasorozat főtábláján. A Konferencia-liga csoportkörének sorsolását pénteken kora délután rendezik.

Azok után, hogy július 19-én a Klaksvík elleni 0-3-at követően gyászos hangulat lengte be a Groupama Arénát, a nyár utolsó napján mégis ünnepelni érkeztek a szurkolók a Fradi-stadionba. Sportolóktól gyakran hallani, hogy az ő "szakmájukban" az a jó, hogy nincs idő a siránkozásra, mert egy-egy rosszul sikerült meccs után mindjárt ott a következő. Nagy igazság, ami nem csak a sportolókra nézve állja meg a helyét, hanem a drukkerek szemszögéből is pontosan így van: persze mindenki emlékszik még a feröeriek elleni blamára, de ma már legtöbben csak nevetve említik, és megbékéltek a drukkerek azzal, hogy idén a Konferencia-liga főtáblájára juthat a Fradi.

Ahogy a szakmai stáb és a játékosok is azonnal átállították az irányzékot, és a Klaksvík elleni első edzésen elhangzott az új cél: irány a Konferencia-liga főtáblája!

Az ír bajnok Shamrock Rovers, a máltai címvédő Hamrun Spartans után a litván aranyérmes Zalgiris Vilniust kellett ehhez "eltakarítani" az útból, és Varga Barnabásék becsülettel tették is a dolgukat: a Zalgiris elleni visszavágó előtt 5 meccs, 5 győzelem, 18-2-es gólkülönbség volt a mutató, és a nyárzáró fordulóban a főtábla mellett a makulátlan selejtezős mérleg megőrzése volt a cél.

Ennek megfelelően Máté Csaba, a Fradi edzője ezúttal nem kísérletezett, a vilniusi kezdőn csak két helyen változtatott, Ibrahim Cissé és Tokmac Nguen helyett Myenti Abena és Marquinhos került be.

A Fradi kezdője tehát: Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, Abena, Civic – Sigér, Zachariassen, Abu Fani - Marquinhos, Varga B., Traoré.

A Fradi edzőjével szemben kollégája, a kazah Vlagyimir Cserubin érezte, hogy nincs vesztenivalója, és hat helyen változtatott a múlt heti kezdőhöz képest. Négyen taktikai megfontolásból kerültek a csapatba, míg a romániai csatár, Liviu Antal sérülés, az argentin Nikolas Gorobsov pedig a piros lapja miatt maradt ki a csapatból.

Míg az előző fordulóban a Hamrun ellen valamivel több mint félház jött össze a Groupama Arénában, addig a csoportkör küszöbén a szinte teljesen üres vendégszektort leszámítva csak egy-kétezer szék maradt üresen.

Első félidő

Bátran kezdett a litván csapat, igaz sok választásuk nem volt. Megpróbálták magasan letámadni a Fradit, hátha labdát tudnak szerezni, vagy zavarba tudják hozni a védelmet. Az első percekben volt is dolga Samy Mmaee-nek és Cebrail Makreckisnek. De elég volt egy labdaszerzés, egy tanári indítás Kristoffer Zachariassentől, amivel Adama Traoré lefutotta a litván védőket, majd a kiszolgálgatott Gertmonas mellett a kapuba bombázott (1-0).

Fradi ismét remek formába lendült támadója, ezzel le is zárta a mérkőzés izgalmas részét, ha addig kérdéses lett volna, hogy melyik csapat fog továbbjutni, innentől nem volt már szükség a kérdőjelre.

A Zalgiris továbbra is becsülettel ment előre, bevállalva, hogy ismét lekontrázza őket a Fradi, de legalább nem a 0-1-et őrizték. A 18. percben hirtelen sokan lettek a pályán, mindkét csapat orvosi stábja beszaladt: a Fradi dotorai Marquinhost kezelték, míg a litván doki Hnid fejét ápolták, akit eltalált Zachariassen kissé magasra lendülő lába. Cserélni azonban nem őket kellett, hanem a válogatott kapust, Edvinas Gertmonast, akit a 22. percben Tomislav Duka váltott.

A 25. percben Marquinhos leültetős cselei után Traoré lövése ment egy védőn megpattanva a kapu mellé. Annak ellenére, hogy a Fradi kissé visszahúzódott, a magyar bajnok játékosainak agilitására nem lehetett panasz: mindenki kivette a részét a védekezésből, Marquinhos pedig átlag fölötti lendülettel ment minden labdáért. Nem is csoda, hogy ő a 38. percben ő kapta a meccs első sárga lapját, amikor mindent vitt egy egyébként látványos becsúszással.

Viszont tőle indult az az akció, aminek a végén egy kezezést követően a 41. percben büntetőhöz jutott a Fradi, amit Varga Barnabás a szokott higgadtságával lőtt a kapu közepébe (2-0).

Az NB I nyáron Paksról érkezett gólkirálya a tizenegyedik Fradi-meccsén a tizenegyedik gólját szerezte, és éppen tizenegyesből tette ezt.

Szünetre így összesítésben 6-0-s előnnyel mehetett a Fradi, ami majdnem hét lett, de Varga remek csele és okos beadása után Zachariassen pörgetése elakadt Dukában.

Második félidő

Máté Csaba kettőt cserélt a szünetben: kicsit Marco Rossinak is a kedvében járva Varga Barnabás helyett Alekszandar Pesics, míg az örökmozgó Marquinhos helyére Tokmac Nguen állt be. A szerb csatár nem is várt sokat: a 48. percben pazar passzal ugratta ki Traorét, a mali csatár pedig megint nem hibázott (3-0).

Sőt, ha már ott volt, akkor négy perccel később egy szépen lekészített labdát lőtt el laposan jobbal, amit Duka csúnyán bevédett, a horvát kapus hasa alatt csúszott be a labda a kapuba. Hosszas videozás után azonban a svájci játékvezető végül les miatt érvénytelenítette a gólt, ahogy az 59. percben Traoré találatát is elvette ugyancsak les miatt.

A 65. percben Adama Traoré vastaps kíséretében hagyta el a pályát, a helyére Lisztes Krisztián érkezett. A 72. percben Dibusz látványos vetődéssel védte Novikovas lövését, a magyar válogatott kapusnak ez volt az első igazán jelentős megmozdulása a mérkőzésen.

Az utolsó percek kérdése már csak az volt, hogy a Fradi valamelyik kontrájából megszületik-e a negyedik gól, amihez Ben Romdhane kétszer is nagyon közel járt. A közönség a klub korábbi nagyjait éltette, majd Máté Csaba edzőt, aki a technikai zónában megtapsolta a drukkereket.

A taps járt a csapatnak is, amelyik mind a hat Konferencia-liga-selejtezős meccsét magabiztosan nyerte, és teljesen megérdemelten jutott sorozatban ötödször is egy európai kupa főtáblájára.

Eredmény, Konferencia-liga-selejtező, rájátszás, visszavágó:

Ferencváros - Zalgiris Vilnius (litván) 3-0 (2-0)

Groupama Aréna, v.: Urs Schnyder (svájci)

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, Abena, Civic (Ramírez 73.) – Sigér, Zachariassen, Abu Fani Ben Ramdhane 65.) - Marquinhos (Tokmac 46.), Varga B. (Pesics 46.), Traoré (Lisztes 65.).

Zalgiris Vilnius: Gertmonas (Duka 22.) – Bopesu, Hnid, Kendysh, Mamic (Pavelic 65.) – Golubickas, Karasima (Kazukolovas 66.), Buff (Novikovas 66.), Verbickas – Kazlauskas (Jansonas 71.), Oyewusi.

gól: A. Traoré 4., 48., Varga B. 42. (11-esből)

továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel 7-0-s összesítéssel

Az Európa Konferencia-liga csoportkörének sorsolását szeptember 1-jén, pénteken 14.30-tól rendezik.