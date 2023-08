Varga Barnabás: A BL-kiesés után össze kellett szednünk magunkat

A Konferencia-liga playoffjának visszavágóján is kiütötte a litván Zalgiris Vilniust a Ferencváros, amely 7-0-s összesítéssel jutott be a csoportkörbe. A mérkőzés után a Fradi játékosai közül Varga Barnabás, Adama Traoré és Sigér Dávid az M4 Sportnak értékelték a továbbjutást, és a csapat céljairól is beszéltek.

"Nem készültem fel külön az ellenfél kapusából, eldöntöttem, hogy középre lövöm a büntetőt. Boldog vagyok, hogy újra csoportkörbe kerültünk. Lelkileg nem volt könnyű, a BL-kiesés után össze kellett szednie magát a csapatnak, de ez sikerült. Nyilván jobb lett volna a BL- vagy az El-csoportkör, de ennek is örülünk" - mondta a magyar válogatott Varga Barnabás, aki ezúttal 11-esből volt eredményes.

"Sok gólt szerzünk minden meccsen, összeállt a játékunk. Sokat edzett együtt a csapat, az újak is beilleszkedtek, és sokat számítanak a hasznos edzői instrukciók is. Abu Fani játéka is óriási segítség nekünk, fantasztikus labdákat ad és a védekezésből is kiveszi a részét" - tette hozzá a Pakstól igazolt csatár, aki 11. meccsen már 11 gólt lőtt és 5 gólpasszt adott a Fradiban.

"Fejben nagyon jól felkészültünk erre a meccsre, nagyon összetartó volt a társaság, a továbbiakban is így kell folytatnunk. Nem hiszem, hogy sok minden változott volna, a csapattársakkal együtt értük el a sikereket, a következő meccsekre is így kell koncentrálnunk. Máté Csabával sorozatban nyerjük a meccseket, gratulálnunk kell neki is. A Konferencia-liga csoportkörében a megszokottakat kell csinálnunk, fókuszáltnak kell lennünk végig" - mondta a visszavágón két gólt szerző Adama Traoré, akit Sigér Dávid követett.

Személy szerint úgy érzem, nagy teher hullott le a vállunkról, hiszen ez a legkevesebb, amit el kellett érnünk. Nem ez volt kitűzve célnak a szezon elején, de az első párharctól kezdve már felértékelődött. Büszkének kell lennünk magunkra, jó érzés, hogy egymás szemébe tudunk majd nézni. Remélem, ebben a szezonban is nagy dolgokat tudunk majd elérni. A szurkolóknak is jól esik visszatérni a győztes útra, ők is szívvel-lélekkel átélik azt, ami a pályán történik. Remélem a jövőben is ugyanúgy mellettünk állnak majd" - nyilatkozta a Fradi középpályása, akit a Fradi megbízott vezetőedzőjének a szerepéről és jövőjéről is kérdeztek.