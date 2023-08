Máris kirúgta új focistáját a Diósgyőr

A labdarúgó NB I újonca, a Diósgyőr szerződést bontott a nyáron szerződtetett francia hátvédjével, Julien Célestine-nel.

A 26 éves francia középhátvéd nyáron igazolt az NB I-be feljutó miskolci csapathoz, korábban Mexikóban, Belgiumban és Lettországban is futballozott.

A 191 centiméter magas védő, aki iránt két évvel ezelőtt a Fradi is érdeklődött, diósgyőri pályafutása nem tartott sokáig. Célestine a nyári felkészülés során családi okok miatt több napot kihagyott, majd sérüléssel is küszködött. Az NB I 2023/2024-es szezonjában csak az első két fordulóban került be a meccskeretbe, és egyetlen percet sem játszott tétmérkőzésen.

A DVTK csütörtökön a hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a francia játékossal.