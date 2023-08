Ez már luxus a köbön, nincsenek szavak Messi tervezett új otthonára

Egy privát szigeten helyezkedne el a felülnézetből hatalmas M betűt formáló komplexum, melyet kifejezetten Lionel Messinek tervezte a Veliz Arquitecto cég vezetője, Jorge Luis Veliz Quintana építész. A háromszintes otthont Miami közelében, a nyílt vizen építenék fel egy mesterséges szigeten.

A háromszintes palotát két oldalról egy-egy focipálya öleli át, de több medence és saját csúszdapark is van benne, sőt játéktermet és mozit is terveztek bele. A garázsokban több tucat autó is elfér, de akár helikopterrel is lehet majd érkezni, mivel három leszálló segítheti majd a légi közlekedést, a jachtok és egyéb vízijárművek pedig a privát mólón köthetnek ki.

A jelenleg az Inter Miamiban futballozó Messi nettó vagyona a Marca szerint úgy 600 millió dollár körül lehet, tehát a 100 milliós ingatlanra bőven futná az argentinnak.

A komplexumban természetesen szinte minden helyiségben emlékeztet egy focilabda arra, hogy kinek tervezték.