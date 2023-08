Szoboszlai a Bayernből kaphat riválist, kínos helyzetbe hozták Messi feleségét, megalázta leendő edzőjét a sportigazgató

Ha bármiről lemaradt volna, akkor gyorsan mutatjuk, mik voltak a legérdekesebb sporthírek a szerdai napról. Nap összefoglaló.

Egybehangzó angol sajtóértesülések szerint a Premier League-ben szereplő Liverpool szeretné leigazolni a német rekordbajnok Bayern München holland középpályását, Ryan Gravenberch-t. A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Mersey-parti csapatnak égető szüksége van egy középpályásra.

Különös jelenetről készült felvétel terjed az interneten, amelynek főszereplője az MLS-ben szereplő Inter Miami sztárjának, Lionel Messinek a szuperszexi felesége, Antonela Roccuzzo. A gyönyörű nő ugyanis kis híján megcsókolta a férje egyik csapattársát.

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója elmondta, hogy négy edzővel tárgyalt már, és a meghívására a szakemberek már voltak is a csapat diósgyőri mérkőzésén is. „Nagyon nehéz az igényeimnek megfelelni, most egy picit lejjebb adtam belőlük" - alázta meg a lendő edzőt.