Dibusz Dénes: Csapatként nem lesz megoldhatatlan feladat a továbbjutás

A Ferencváros az előző kiírásban döntős olasz Fiorentina, továbbá a belga ezüstérmes Genk és a szerb bronzérmes Cukaricki csapatával találkozik a labdarúgó Konferencia-liga csoportküzdelmei során. A sorsolást követően az FTC csapatkapitánya, Dibusz Dénes értékelte a sorsolást a fradi.hu-nak.

"Nem egyszerű csoport, de nem is vártunk mást. Nem kis szerencse kell ahhoz, hogy minden kalapból megkapjuk a papíron leggyengébbnek gondolt ellenfelet – kezdte a Fradi magyar válogatott kapusa.

A Fiorentina egy nagyszerű csapat, a sorozat tavalyi döntőse. Komoly tradíciókkal rendelkezik, de a színük miatt a szurkolóinknak is pikáns lehet ez az összecsapás. A Genket sem kell senkinek bemutatni, egy belga élcsapat, ahol ráadásul ott van Paintsil is, így egy régi ismerőssel is találkozhatunk. A Cukaricki papíron a leggyengébb együttes a négyesünkből, de nem szabad lebecsülni őket. A szerb csapatok mindig kellemetlen stílusban játszanak, biztos vagyok benne, hogy mindenki dolgát meg fogják nehezíteni.

Nagyon bízom benne, hogy jól játszunk majd, tudjuk tartani a tempót. Sokkal erősebb ellenfelek ellen kell helyt állnunk majd, mint a selejtezők alatt. A lényeg azonban most is az, mint az előző csoportkörökben, azaz mindenkinek a tudása legjavát kell adnia, csapatként kell együtt működnünk, egységet kell alkotnunk, és akkor egyik sem lesz megoldhatatlan feladat – zárta gondolatait Dibusz Dénes.

Az első fordulót szeptember 21-én rendezik, majd október 5-én és 26-án folytatódik a Konferencia-liga. A kvartett "visszavágói" november 9-én kezdődnek, majd 30-án folytatódnak, végül a csoportkör december 14-én zárul. A sorozat döntőjét május 29-én rendezik Athénban.