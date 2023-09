Botka Endre: Reális cél a továbbjutás

A Ferencváros az előző kiírásban döntős olasz Fiorentina, továbbá a belga ezüstérmes Genk és a szerb bronzérmes Cukaricki csapatával találkozik a labdarúgó Konferencia-liga csoportküzdelmei során. A meglehetősen nehéznek tűnő kvartettről a Fradi két magyar válogatott játékosa, Botka Endre és Sigér Dávid mondta el a véleményét a HírTv-nek.

"Szerintem már a szurkolók és mi is hozzá szoktunk ahhoz, hogyha lehet nehezet nyúzni, akkor mi abba belenyúlunk" – kezdte értékelését Botka, aki hozzátette, hogy a Fiorentina és a Genk egyértelműen nehéz ellenfél, de az esélyeket illetően bármi lehetséges.

Az elmúlt években is megmutattuk, hogy a nagyon nagy csapatok ellen talán még jobban is tudtunk játszani, idén is ezt kell tenni. A nehezebb könnyebb.

Tavaly is láthattuk, hogy nagyon nehéz csoportba kerültünk, akkor sokan leírtak minket, de akkor is megmutattuk, hogy mire is képes a csapat. Az ilyen helyzetekben jön ki az, hogy mennyi van a csapatban. Amit mostanában látok az nagyon pozitív, egyre több gólt rúgunk és egyre kevesebb gólt kapunk" – fogalmazott a balhátvéd, aki szerint a csoportmérkőzések kezdetére még olajozottabb formában lesz a Fradi.

Botka szerint a belga Genk elleni mérkőzések lesznek fizikálisan a legnehezebbek, így ezeken az összecsapásokon kulcsfontossá lesz a koncentráció. A szerb együttesről elmondta, hogy bár soha nem hallott még róluk, a magyar bajnoknak nem szabad abba a hibába esnie, hogy biztosra veszi a sikert.

A tavalyi évből kiindulva, egyértelműen továbbjutás a cél" – jelentette ki Botka, aki a sérüléséről és a visszatéréséről is beszélt.

Sigér Dávid is egyet ért abban, hogy nehéz csoportba került a magyar bajnok, és úgy véli, hogy a tavalyi szenzációs El-meneteléshez hasonlóan idén is szüksége lesz bravúrokra a Ferencvárosnak ahhoz, hogy megélje a kupatavaszt.