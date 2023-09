Varázslatos csodagólt lőtt a Lazio sztárja, a videobíró sem tudta megmenteni a Napolit

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) harmadik fordulójának szombati rangadóján a bajnoki címvédő SSC Napoli hazai pályán kapott 2-1-re az SS Lazio ellen egy igazán élvezetes összecsapáson.

A mérkőzést a Napoli kezdte sokkal jobban, amely a helyezések és a jelenlegi formák alapján egyáltalán nem volt meglepő. Sokat elmond a meccsről, hogy 25 perc játékot követően hazai oldalon kilenc alkalommal próbálkozott kapura lövéssel a Napoli - háromszor el is találta azt -, míg a másik oldalon egyetlen próbálkozás sem volt. A Lazio több alkalommal is csak Ivan Provedelnek köszönhette, hogy nem került hátrányba.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az egyik oldalon minden kimaradt, a másik oldalon pedig jött a büntetés: a 30. percben Luis Alberto lőtt egészen elképesztően szép gólt, a spanyol klasszis 4 méterről sarokkal talált a kapuba.

Azonban nem sokáig örülhetett a római együttes, két perccel később vendég szempontból elképesztően szerencsétlen góllal egyenlített a Napoli: Piotr Zielinski lövése Casalén pattant meg, amely is becsapta Provedelt,a labda a kapu jobb sarkában kötött ki.

A hátralévő idő sem telt eseménytelenül az első félidőben, de újabb gól már nem esett, így 1-1-s döntetlennel vonultak a csapatok az öltözőbe. Nemcsak az eredménynek, de annak is örülhetett a Lazio, hogy a csapat legendája, Ciro Immobile a 300. meccsét játszotta a rómaiaknál. (A meccset megelőzően 197 gólnál járt.)

A második félidő is nagyon jól kezdődött, előbb Zielinski, majd Immobile előtt is adódott egy jó lehetőség. Az 52. percben már újra a Laziónál volt az előny, amikor Felipe Anderson szerzett nagyon harciasan a labdát, majd gyorsított fel, a passzát Lius Alberto okosan átengedte Kamada Daicsinak, aki 14 méterről kilőtte a bal alsót.

A 67. percben úgy nézett ki, hogy kétgólos lesz a vendégek előnye, de hiába talált be egy kontra végén Mattia Zaccagni, a játékvezető, Andrea Colombo a videobíró segítségével elvette a találatot les miatt. Az ítélet nagy a felháborodást okozott a római oldalon. Percekkel később a csereként beálló és most debütáló Matteo Guendouzi is betalált, de les miatt ezt sem adták meg, de nem a góllövő játékos állt lesen, hanem egy passzal korábban ismét Zaccagni, aki elől mentettek. Érdekes ítélet volt ez is. Így akár már 4-1 is lehetett volna, helyette az utolsó negyedórához érkezve "csak" 2-1 volt a Lazio előnye.

A folytatásban mindkét oldalon adódtak még lehetőségek, a Lazio kontráiban is végig ott volt a veszély. A játékvezető az előzetesen jelzett hét perc helyett kilencet hosszabbított, de újabb gól így sem esett, így a Lazio két vesztes meccs után nyert nagyon fontos rangadót, míg a bajnoki címvédő két győztes meccs után kapott ki.

Serie A, 3. forduló:

Bologna-Cagliari 2-1 (0-1)

Udinese-Frosinone 0-0

Atalanta-Monza 3-0 (2-0)