Őrület Zalaegerszegen: kétgólos hátrányból kiütéses Fradi-siker - videó

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 6. fordulójának vasárnapi játéknapján a Zalaegerszegi TE hazai pályán hiába vezetett gyorsan 2-0-ra a Ferencváros ellen, a fővárosi csapat többek között Varga Barnabás mesterhármasának köszönhetően fordított és 6-2-re nyert.

A címvédő Ferencváros vasárnap a kupagyőztes Zalaegerszeg otthonába látogatott. Máté Csaba együttese a Klaksvík elleni BL-selejtezős kiesés óta nyolc meccsen 30 gólt szerzett, így a forduló előtt mindössze egy sikerrel álló és sorozatban három vereségnél tartó zalaegerszegiek nem számíthattak könnyű összecsapásra.

A Fradinál a paks elleni 6-1-es sikerhez képest egyetlen változás történt a kezdőcsapatban, Pászka Lóránd helyére Cristian Ramírez került be. A Fradi jól kezdte a meccset, a 4. percben már a harmadik szögletét rúghatta, igaz sok veszély egyikben sem volt.

Még mindig a 4. percben tartottunk, amikor a semmiből megszerezte a vezetést a ZTE: a debütáló Antonio Mance 22 méterről lőtt, Dibusz Dénes pedig csak beleérni tudott a labdába, amely a bal kapufáról a kapuba pattant (1-0).

Ha ez nem lett volna elég a Fradinak, a 10. percben Tokmac Nguen is megsérült, a jobb combhajlítóját fájlalta, a helyére pedig Kristoffer Zachariassen állt be nem sokkal később. A folytatásban sem találta a ritmust a Fradi, így talán nem is volt annyira meglepő, hogy a 19. percben már kétgólos volt a hazai csapat előnye. Bedi beadása után Mim Gergely 14 méterről szépen fejelt a jobb felsőbe (2-0).

A 25. percben egy Dibusz-bravúr mentette meg a Fradit attól, hogy a ZTE három góllal vezessen, majd pillanatokkal később Erdős József Mohamed Ali Ben Romdhane felrúgásáért büntetőt adott a Fradinak: a tizenegyest Varga Barnabás rúgta fel nagyon szépen a bal felső sarokba (2-1).

A 29. percben Zachariassen egyenlíthetett volna, de a közel ilövését Senkó nagy bravúrral védte. A 35. percben Bedi rúgta meg a tizenhatoson belül Zachariassent, a videobírózás után úgy döntött Erdős, hogy újabb büntetőt ítél a Fradinak. Ezt is Varga Barnabás végezte el, a magyar válogatott támadó ezúttal is a bal sarokba lőtte a labdát (2-2).

A 38. percben pedig már átvette a vezetést a Fradi: Adama Traoré ment el a jobb oldalon, majd jól vette észre, hogy Senkó kint áll a kapujából és nagyon szépen emelt a jobb felsőbe (2-3).

A Fradi három találata 11 percen belül született. A gólokat a linkre kattintva lehet megnézni.

A hátralévő időben újabb gól már nem esett - pedig hétperces hosszabbítás is volt -, így 3-2-es ferencvárosi vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.

A második félidő elején Mim és Medgyes sem jött ki a ZTE-nél, a másik oldalon Abena érkezett a sárga lapos Cissé helyére. Ráadásul egy a stadion mellett közlekedő mozdony "üdvözölte" a szurkolókat hangos dudálással, ilyet sem gyakran látni.

A ZTE próbálta megnyomni a második félidő elejét is, Mance nem is volt olyan messze a második találatától.

Az 51. percben azonban újabb ferencvárosi gól jött: Traoré jobb oldali beadása után Ben Romdan fejelte vissza a labdát Varga Barnabásnak, aki közleről a kapuba lőtt és mesterhármast szerzett.

A Fradi negyedik gója után már érhető módon kicsit kevesebb volt az izgalom, de azért egy-két szép megmozdulásnak így is tapasolhattak a szurkolók mindkét oldalon. A fővárosi együttes nagyon magabiztosan őrizte a kétgólos előnyét és még arra is tudott figyelni, hogy a kulcsjátékosoknak egy kis pihenőt adjon.

A 84. percben Varga egy újabb büntetőt harcolt ki, Lesjak rúgta fel a magyar válogatott támadót. Ám nem ő lőtte a tizenegyest, hanem Traoré, aki ugyancsak nem hibázott, szépen lőtt a kapu jobb oldalába, így duplázott a meccsen (2-5).

A 90. percben pedig jobb oldali szögletet követően jött a kegyelemdöfés, Kristoffer Zachariassen is feliratkozott a góllövők közé (2-6). Hiába volt a meccs elején kétgólos hátrányban, végül kiütéses sikert aratott. A Fradi-tábor pedig a csapat edzőjét, Máté Csabát éltette a végén.