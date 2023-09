Ezt mondta Szoboszlai édesapja a fia góljáról

Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 3-0-ra legyőzte az Aston Villát az Anfielden. A találkozón ezúttal is remekelt a magyar válogatott csapatkapitánya, aki harmadik percben egy bombagóllal megszerezte első liverpooli találatát, ami azt jelenti, hogy 11 év elteltével újra magyar gól született a Premier League-ben. A találkozó után a játékos édesapja, Szoboszlai Zsolt nyilatkozott a meccset közvetítő Match4 csatornának. Elmondta, hogy meghatódott a fia gólja után és arról is beszél, miért van az, hogy a fia a negyedik bajnoki meccsét is végigjátszotta.