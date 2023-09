Lionel Messi testőre egy kegyetlen tengerészgyalogos

Túlzás nélkül állítható, hogy bár az Egyesült Államokban és azon belül Miamiban is hozzá vannak már szokva az emberek a sztárok mindennapi jelenlétéhez, a világbajnok argentin szupersztár, Lionel Messi érkezése még számukra is kuriózumnak számít. A világ egyik, ha nem a leghíresebb sportolója ennek megfelelő védelmet is kap, az új klubja, egészen pontosan az MLS-ben szereplő Inter Miami tulajdonosa, David Beckham semmit nem bíz a véletlenre. Messi ugyanis egy testőrt is kapott a klubjától, aki szó szerint minden lépését követi a támadónak, olykor talán vicces pillanatokat is okozva. A jelszó tehát ki van adva, el a kezekkel a hétszeres aranylabdás sztártól. Jöjjön a minden szempontból rejtélyes Yassine Chueko.

Lionel Messi érkezése megőrjítette Amerikát

Talán nincs olyan sport és futballszerető ember a világon, aki ne tudná, hogy a hétszeres aranylabdás argentin támadó, Lionel Messi idén nyáron az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz igazolt. Ezt előbb a játékos jelentette be, majd később az Inter Miami is megerősítette.

Nem térek vissza a Barcelonához, az Inter Miamiban folytatom a pályafutásomat" - mondta az exkluzív interjújában Messi a katalán Mundo Deportivónak és Sportnak.

Nem sokkal később a Fort Lauderdale-i DRV PNK Stadionban, több mint 20 ezer szurkoló előtt, be is mutatták Miamiban Lionel Messit. Hiába volt felhőszakadás és villámlás is aznap, így is telt ház volt a nagy napon. Na meg fények és tűzijáték is.

Ebből is látszott, hogy bizony a már sokat látott amerikai közönséget is megmozgatta Messi érkezése, szó szerint megőrültek érte a szurkolók. Ennek a veszélyére akarta felhívni a figyelmet a klub már csak korábbi kapusa, Nick Marsman, akivel emiatt szerződést is bontott David Beckham.

Nick Marsman szerint a klubja még nem állt készen egy ilyen kaliberű focista szerződtetésére.

„Személy szerint úgy gondolom, ez a klub nem áll készen Messi érkezésére. Van egy ideiglenes stadionunk, az emberek csak sétálhatnak a pályán, nincsenek kapuk. Mi is biztonság nélkül indulunk a stadionba. Szerintem nincsenek készen Messi érkezésére" – nyilatkozta korábban Marsman az ESPN-nek. Nem sokkal a nyilatkozata után a csapat – élén a résztulajdonos David Beckhammel – szerződést bontott Marsmannal.

Azóta már Miamiban is belátták, hogy bizony szükség van arra, hogy Messi különleges védelmet kapjon, így a nap 24 órájában testőr vigyáz rá.

Mióta van testőre Messinek? Miért van szüksége rá?

Az elmúlt napokban bejárta a világsajtót a hír, miszerint az argentin világsztár mellé a floridai klub felbérelt egy testőrt, aki egy pillanatra sem hagyja magára a focistát.Messi testőre egészen a pályára lépésééig kíséri el a focistát, és figyel minden túlhevült rajongóra. Sőt, még utána sem hagyja magára.

A testőr ugyanis ott van szinte Messi nyakában a gólörömöknél is, fel-alá futkározik az oldalvonal mellett, hogy biztosan ne tévessze szem elől egy másodpercre sem. Bele sem merünk gondolni, mi lenne, a például Jack Grealish-t kellene őrizni egy BL-győzelem utáni tivornya alkalmával.

Erre azért van szükség, mert még júliusban az Atlanta United elleni 4-0-s győzelem - a szupersztár kétszer is betalált és gólpasszt is adott - alkalmával az egyik szurkoló befutott a pályára, hogy megérinthesse a kedvencét és készítsen egy közös szelfit.

Emiatt David Beckham úgy döntött, semmit nem bíz a véletlenre és felfogadta Yassine Chuekót, hogy az új sztárja minden mozzanatára figyeljen. Jorge Mas, a focicsapat társtulajdonosa és vezetője korábban elmondta, már régóta készültek az esetre, ha Messi Miamiba igazolna.

Lehetőségünk volt közvetlen közelről megtapasztalni a Messi-őrületet az edzések alatt - utalt arra, hogy az argentin válogatott náluk készült fel a világbajnokságra.

A Miami Herald kimeltem foglalkozott a Messi körül kialakult jelenséggel. A lap szerint Messi érkezése előtt nem nagyon mozgatta meg a csapat edzése a rajongókat, volt, hogy egyetlen újságíró ült csak a lelátón. A hétszeres aranylabdás érkezése óta viszont ez megváltozott, a nemzetközi sajtó is ellepte a stadiont, amikor pedig Messi megérkezett a családjával, a stadion felett helikopter körözött.

Hozzátették, elképesztő változás állt be a csapat életében is. Korábban a játékosok a parkolón át sétáltak be a stadionba a meccsek napján - a szurkolóknak így volt lehetőségük szelfiket készíteni, aláírásokat kérni -, most már busszal és alagúton át viszik be a stadionba a focistákat, nehogy valaki megzavarja Messit.

Jól mutatja, mekkora szükség van a testőr jelenlétére, hogy a legutóbbi, Los Angeles FC ellen 3-1-re megnyert MLS-összecsapáson is befutott egy Barcelona-mezes szurkoló a pályára, akit Yassine Chuekónak kellett megfékeznie.

Mit lehet tudni a rejtélyes Yassine Chuekóról?

Mint már említettük, Yassine Chuekót David Beckham és Jorge Mas bérelte fel a Korábbi PSG-sztár védelmére, mert úgy ítélték meg, hogy az argentin játékos miatt meghozott védelmi intézkedések nem elengedőek a védelmére. Pedig Messi mellett ott van már régóta Pepe Costa, aki nemcsak a testőre, de a jó barátja is a játékosnak.

Chueko munkájához nem csak a pályán kívüli feladatok, de az is hozzátartozik, hogy akár körbefutja a pályát az oldalvonalnál, ha úgy kívánja meg a szituáció, hogy hatékonyan el tudja hárítani a felmerülő veszélyhelyzetet. Mint már láthattuk, erre akadt bőven példa eddig is.

Chueko a meccsek előtt és után is őrzi Messit, valamint akkor is, amikor a családjával a nyilvánosság előtt mutatkozik, mikor például, amikor vásárolni mennek. AZ MMA-harcos férfi - aki olyan harcművészetekben is otthonosan mozog, mint a taekwondo és a box - a hírek szerint az amerikai haditengerészet különleges alakulata, a Navy SEALs tagja volt, harcolt Afganisztánban és Irakban is.

A külföldi sajtóban olyan híresztelésekkel is lehet találkozni, miszerint ő ölte meg Oszáma bin Ládent, a szaúd-arábiai militáns iszlamistt, az al-Káida terrorszervezet egyik alapítóját és vezetőjét, persze ezt az információt érdemes a helyén kezelni.

Hogy tud egyetlen ember vigyázni egy ilyen fontos személyre? Itt a megoldás

Chueko azonban nem egyedül dolgozik. A hírek szerint egy 50 fős biztonsági személyzetet vezet, akik fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy biztosítsák a hétszeres aranylabdás biztonságát a Miamiban töltött ideje alatt.

A testőr közösségi médiában is aktívan jelen van, videókat oszt meg a vegyes harcművészetekben és más harci tevékenységekben való munkásságáról. Posztjaival és persze Messinek köszönhetően jelentős követőtábort gyűjtött, több mint 178 ezer ember figyeli a mindennapjait - köztük többek között Messi és Sergio Ramos is.

"Az erős ember nem a jó bunyós vagy jó bokszoló, az erős ember csak az, aki uralkodik magán, ha dühös" - olvasható a testőr hitvallása.

Érdekesség, hogy a pontos születési dátumát is homály fedi, még az Egyedült Államokban sem adnak ki róla pontos információt. Állítólag 1989-ben született a jelenleg 34 éves harcos, aki Kaliforniából származik. Yassine Cheuko kerüli a feltűnést, nem nyilatkozik, a szüleiről, korai életéről és neveléséről sem tudni semmi konkrétat, még azt sem tudni, van-e testvére. A közösségi média tanúlsága szerint barátnője sincs, bár könnyen lehet, hogy csak nem ott éli a magánéletét, sok más sztárral ellentétben. A kopasz testőr 177-178 cm körüli magas, és a súlya körülbelül 85 kiló.

Az amerikai lapok azt is tudni vélik, hogy Cheuko jelenlegi nettó vagyona 1,5 millió dollárra becsülhető, és a bejelentett fizetése 250 000 dollár.

Egy biztos, hogy Messi testőre pillanatok alatt vált nagyon híressé, ám ő a szereplés helyett inkább továbbra is az argentin sztár védelmére koncentrál, így talán a magánélete örökké rejtély marad a nyilvánosság számára.

Yassine Chueko története emlékeztet arra, hogy a színfalak mögött dolgozó embeek létfontosságú szerepet játszanak a játékosok és a csapatok sikerében. A haditengerészet és a harcművészetek iránti elkötelezettsége most a futballpályára "repítette" a harcost, akiről a következő hetekben, hónapokban biztosan sokat hallunk még majd.