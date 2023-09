A magyar válogatott focista belesérült a góljába, Lionel Messi gólpasszokat adott - videó

Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapján a Philadelphia Union otthon 4-1-re nyert a New York Red Bulls ellen. A meccsen gólt szerzett a magyar válogatott focista, Gazdag Dániel is, aki megsérült a gólszerzés közben. Győzött az Inter Miami is, Lionel Messi ezúttal gólpasszokat adott.

A mérkőzésen még a New York Red Bulls szerzett vezetést, de a Philadelphia Union egyenlíteni tudott. A vendégek még az első féidő végén emberhátrányba kerültek, a hazai együttes ezt ki is használta. Többek között Gazdag Dániel is betalált, a magyar válogatott játékos a 76. percben volt eredményes, apró szépséghiba, hogy bele is sérült a találatába, az eset után le is kellett cserélni.

Daniel Gazdag officially moves into 2nd place on the Union All Time Scoring List with 37 goals!!



Watch free with #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/3JYEtze9Cq#DOOP | #PHIvRBNY 4-1 pic.twitter.com/1D5Jt8CLem — Philadelphia Union (@PhilaUnion) September 4, 2023

Érdekesség, hogy Gazdag a találatával a klub történetének második legtöbb gólt szerző játékosa lett 37 találatával.

Dániel Gazdag was slow to get up after scoring a goal, and was subbed off.



Hoping he's alright pic.twitter.com/jnCe7ypyPT — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 4, 2023

A Lionel Messit, Jordi Albát és Sergio Busquetset is soraiban tudó Inter Miami is győzött, méghozzá 3-1-re a Los Angeles FC vendégeként. Lionel Messi két gólpasszt is adott a találkozón.

Sergio Busquets ➡️ Messi ➡️ Jordi Alba@JordiAlba scores his first MLS regular season goal. pic.twitter.com/1PcOeCzlet — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023