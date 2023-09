Hiába cselezett ki mindenkit Messi kisfia, mindig felrúgták - videó

Lionel Messi fia, Mateo Messi a világsztár apja meccse után focizott picit a pályán, és a kisfiút rengetegszer felrúgta a többi gyerek.

A Inter Miamiban szereplő argentin világbajnok, Lionel Messi remek teljesítményt nyújt az amerikai bajnokságban. A legutóbbi győztes meccs után Messi kisfia, Mateo is felment a pályára, és focizott picit a többi gyerekkel.



A minifociról egy felvétel is készült, ahol jól látható, hogy az ifjú focipalánta már most remekül cselez, de mielőtt kapura lőhetett volna, a többi gyerek mindig felrúgta Mateót.

Persze, a gyerekek egymást sem kímélték, és láthatóan ennyi idősen még nem a csapatjátékosok, a legfontosabb dolog, hogy ők egyedül találjanak a kapuba.