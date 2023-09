Szoboszlai első gólja a Liverpoolban, kiütéses Fradi-siker az NB I-ben, Verstappen történelmet írt

A vasárnap sem telt érdekességek nélkül a sport világában, a szokásoknak megfelelően ezúttal is egy helyen gyűjtöttük össze a legfontosabb híreket.

Az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Juventus játékosát, Matías Soulét a torinóiak egy szezonra kölcsönadták a ligabeli rivális Frosinonénak. A 20 éves jobbszélső szombaton már be is mutatkozott az új csapatában, majd egy élő interjú közben el is érzékenyült.

Az átigazolási szezon lezárulta után érdemes egy pillantást vetni a magyar bajnok Ferencváros nyári transzfereire, márcsak azért is, mert az Üllői úton most tényleg nagyo odafigyeltek a részletekre. Hat játékos is úgy került a zöld-fehérekhez, hogy értük nem kellett a klubnak fizetnie, s ennek a hat focistának a piaci értéke csaknem 8 millió euró, azaz közel 3 milliárd forint.

Mátyus Jánost nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda Master Good vezetőedzőjének.

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte vasárnap a fantasztikus hangulatú Forma-1-es Olasz Nagydíjat. A dobogó másodi fokára a Red Bull pilótája, Sergio Pérez és a ferraris Carlos Sainz állhatott fel.

Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 3-0-ra legyőzte az Aston Villát az Anfielden. A találkozón ezúttal is remekelt a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a harmadik percben egy bombagóllal megszerezte első liverpooli találatát, ami azt jelenti, hogy 11 év elteltével újra magyar gól született a Premier League-ben.

A találkozó után a 22 éves középpályás elmondta, milyen érzés volt megszereznie az első gólját az Anfielden.

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 6. fordulójának vasárnapi játéknapján a Zalaegerszegi TE hazai pályán hiába vezetett gyorsan 2-0-ra a Ferencváros ellen, a fővárosi csapat többek között Varga Barnabás mesterhármasának köszönhetően fordított és 6-2-re nyert.

Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának rangadóján az Arsenal 3-1-re legyőzte a Manchester Unitedot az észak-londoni Emirates stadionban. A találkozó a rendes játékidőben 1-1-es döntetlenre állt, azonban a 96. percben a 104 millió fontért igazolt Declan Rice újra vezetéshez juttatta az Arsenalt, majd a 101. percben a brazil válogatott Gabriel Jesus döntötte el a három pont sorsát.



A Barcelona 2-1-re nyert az Osasuna vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában vasárnap, ezzel továbbra is veretlen a katalán sztárcsapat.