Szoboszlai ügynöke a magyar válogatott focisták sikerének hatásairól is beszélt

Szoboszlai Dominik és generációja sikeréből a jövő meghatározó magyar futballistái is profitálhatnak majd - mondta Esterházy Mátyás, a Liverpool játékosának ügynöke.

Az EM Sports menedzseriroda tulajdonosa az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban hangsúlyozta, a válogatott csapatkapitánya mellett több olyan játékos is előre tudott lépni karrierjében, aki hosszútávon értéke lehet a magyar futballnak.

Szoboszlaival kapcsolatban Esterházy Mátyás megjegyezte, tőle és a Liverpooltól is kizárólag pozitív visszajelzések jönnek, amióta a szigetországba szerződött. Hozzátette, a 22 éves játékosnak a "pályán kívüli adottságai is megkerülhetetlenek", és ha ez jó játékkal párosul, azt a klub is látja és kiaknázza a lehetőséget - utalva ezzel arra, hogy a Liverpool különböző platformjain az elmúlt hetekben rendszeresen a magyar légiós tűnik fel, egy-egy videóban, fotóban, vagy ajándéktárgyak hirdetéseiben.

Bolla Bendegúzzal kapcsolatban a menedzser elárulta, annak nem volt reális esélye, hogy a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderersben megfelelő mennyiségű játékperchez jusson, ezért mindenképpen előrelépés számára, hogy kölcsönbe a svájci Servette-hez került, ahol hétről hétre bizonyíthat és az Európa-ligában is megmutathatja magát.

Amennyiben minden jól alakul, akkor kijutunk az Európa-bajnokságra, ahol akár meghatározó játékos lehet, ez pedig alakítja majd a piaci lehetőségeit. A legfontosabb, hogy a klubjában megszokja a csütörtök-vasárnap ritmust, utána pedig az Eb-n is teljesítsen jól, akkor pedig előre léphet" - mondta Esterházy Mátyás.

Az Union Berlint erősítő Schäfer Andrásról a menedzser elmondta, nála jelenleg az a prioritás, hogy úgy épüljön fel sérüléséből, hogy a lábával hosszútávon ne legyen probléma. Azt gondolom, ebben az esetben neki mindene megvan ahhoz, hogy újra alapember legyen az Unionban."

Ugyancsak a cég ügyfele a szintén válogatott Kalmár Zsolt, aki a Dunaszerdahely csapatából igazolt a Fehérvár FC-hez. Róla Esterházy Mátyás elmondta, a DAC-nál a nemzetközi kupabúcsút követően egy másik útra léptek, így jobb volt a klubváltás, a fehérváriaknál pedig a középpályás minden héten futballozhat, ami mindenkinek jó.

Esterházy Mátyás megjegyezte, ezeknél a játékosoknál az elmúlt években rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, amelyeket megpróbálnak felhasználni a karriertervezés során, így pedig jobb helyzetbe kerülhetnek.

Esterházy Mátyás szerint több olyan játékos is van az ügynökségüknél, akik Szoboszlaiékhoz hasonló utat járhatnak be, kiemelte Gruber Zsombort (Puskás Akadémia), Kovács Patrikot (MTK), Pécsi Ármint (Puskás Akadémia) és Németh Hunort (FC Köbenhavn). Utóbbiról elmondta, már most egy nagyra értékelt európai tehetségről van szó, aki egy nagyszerű klubban szerepel.