Harry herceg és Leonardo DiCaprio is Lionel Messit csodálta a stadionban - videó

Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) megrendezett Los Angeles FC-Inter Miami mérkőzésre világsztárok sokasága látogatott ki, hogy élőben láthassák a hétszeres aranylabdás Lionel Messit.

A David Beckham társtulajdonában lévő Inter Miamiban bombaformában játszik Messi, aki ezúttal két gólpasszt adott a Los Angeles FC otthonában 3-1-re megnyert bajnokin. A magyar idő szerint hétfő hajnalban megrendezett mérkőzésre hollywoodi sztárok sokasága látogatott ki, rengeteg hírességet lehetett látni a lelátón.

A színészek és zenészek közül többek között Leonardo DiCaprio, Gerard Butler, Tom Holland, Will Ferrell, Liam Gallagher, Selena Gomez, Tobey Maguire, Owen Wilson és Jason Sudeikis is a helyszínen tekintették meg a meccset, de olyan NBA-sztárok is megjelentek, mint LeBron James és James Harden, és rajtuk hívül még Harry herceg és Meghan Markle is ott voltak a stadionban.