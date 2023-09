Két magyar focicsapat is harcba száll a BL-győzelemért

Szeptember 6-9. között Nagyváradon rendezik meg a 2023-as minifutball Bajnokok Ligáját. A legrangosabb európai kupsorozatba két magyar csapat, a VID Final4 ezüstérmese, a PFF Szántó és az magyar bajnok SZPCDSE-ECECE került be. Az European Minifootball Federation (EMF) korábban megtartotta a BL-sorsolást, így már a magyar csapatok pontos programja is ismert. Ahogy az is, hogy hatalmas csatákra van kilátás a 2500 férőhelyes Antonio Alexe Hallban.

A magyar bajnok SZPCDSE-ECECE a D jelű négyesben cseh, szerb és lengyel csapat ellen játszik, míg a bajnoki ezüstérmes PFF Szántó az E-csoportban román, bosnyák és horvát alakulatokkal került össze a nagyváradi Bajnokok Ligájában.

Szeptember 6-án (szerda) előbb 17 órakor az SZPCDSE-ECECE játszik a lengyel Firma ZG Grzybowice Zabrze ellen, majd 22 órai kezdettel lép pályára a PFF SZÁNTÓ a bosnyák SV Medicus ellen. Csütörtökön mindkét magyar még két csoportmecccset játszik, az SZPCDSE-ECECE a Gradska Pivnica Novi Sad (szerb, 12.00) és a Ortravsky Zabreh (cseh, 18.00), míg a PFF Szántó a BT Servis Velika Gorica (horvát, 11.00) és az Ajax Dulcisimo Galati (román, 21.00) ellen.

Az európai BL először kerül megrendezésre sportcsarnokban, a szervezők a mérkőzések mintegy felét a 2500 férőhelyes Antonio Alexe Hallban rendezik meg, miközben másik két pálya szabadtéren kerül kialakításra. A fő helyszín az aréna lesz - természetesen itt is műfüvön játszanak a csapatok -, illetve folyamatosan zajlanak a meccsek a Baza Sportiva Tineretuluiban is, az 1-es és a 2-es pályán.

A szeptember 6-10 között megrendezésre kerülő versenyre 19 nemzet 26 csapata kvalifikált, hazánk az európai ranglistán elfoglalt helyezése miatt két csapatot is delegálhatott.

Remek nyarat tudhat maga mögött az SZPCDSE-ECECE. Barabás Miklósék előbb sikerrel vették a Final4 első kvalifikációs döntőjét, a budapesti rájátszást, majd győzelemmel indítottak a Tippmix Minifutball Magyar Kupa hajdúszoboszlói állomásán is, mellyel a kupadöntőbe is bejutottak, ahol végül harmadikok lettek. Mindeközben Maglódon megnyerték a II. Ponczok Csaba Emléktornát és az ő elsőségüket hozta a 2023-as VID Balaton Tour júliusi 60 csapatos tornája is. Végül az i-re a pontot a VID Final4-on tették fel, ahol a döntőben a PFF Szántó csapatát legyőzve hódították el a bajnoki címet.

"A sorsolást izgatottan vártuk, habár sose lehet tudni, ki milyen kerettel érkezik, legalább azt le lehet szűrni a nemzetiségekből, hogy milyen típusú foci várható az adott ellenféltől. Messzemenő következtetést nem szeretnék levonni a fentiek alapján, annyit azonban tudunk, hogy a csehek minifociban rendkívül erősnek számítanak, azonban nem a bajnokot kaptuk, ahol rengeteg válogatott szerepel. Szemben a szerbekkel, ahol az egyetlen szerb delegált került a csoportunkba. Ha ők a válogatott játékosokkal érkeznek, akkor nagyon nehéz küzdelemre számítok ellenük. A lengyelek tűnnek a legkönnyebb ellenfélnek elsőre, viszont az első meccsen csapunk össze velük, ahol bizonyosan mindent meg fognak tenni a jó eredmény elérése érdekében. Azt gondolom a keret alkalmas a sok hiányzó ellenére is, hogy jól szerepeljen, mindenki, aki tagja a keretnek mindent meg is fog tenni ezért, ebben biztos vagyok! Az pedig külön öröm lenne, hogy ha a végelszámolásnál is lehetne magyar csapatért szorítani, így mindenképp amikor lehetőségünk lesz, akkor támogatni fogjuk a PFF-Szántó csapatát a helyszínen is. Hajrá magyarok!" - mondta Barabás Miklós, az SZPCDSE-ECECE csapatvezetője.

A PFF Szántó kispályás csapata 2008-ban alakult egy martfűi szilveszteri teremtornára, méghozzá az utánpótlás években együtt focizó játékosokból (Szanda Focisuli). A jelenlegi csapatból akadnak olyanok, akik már több, mint 20 éve együtt játszanak, akár kispályán, futsalban vagy éppen nagypályán is. A sors pikantériája, hogy a keret nagy része az előző szezonban feljutó NB III-as Martfüi LSE csapatát erősíti. Nem is szerepelnek rosszul az utóbbi időben, elég csak azt említeni, hogy megnyerték a kelet-magyarországi döntőt, majd ezüstérmesek lettek a VID Final4-ban. A martfűi csapat évek óta meghatározó alakulata a honi kispályás mezőnynek, minifutballban 2022 decemberében tették le a névjegyüket, amikor a tél egyik legerősebb teremtornáját, a létavértesi Solar Panel Bástya-kupát nyerték meg.

"A nemzetközi mezőnyt nem nagyon ismerjük, így igazából nem tudjuk mit várjunk a csoportbeli ellenfeleinkről. Az biztos ,hogy 'harapós" és hajtós meccsekre kell készüljünk. Nem fogunk most se másképp készülni, mint eddig. Azt fogjuk játszani, amit tudunk!" - árulta el Benedek Zsolt, a PFF Szántó csapatvezetője.

Az első mérkőzéseke szeptember 6-án 16.00 órától rendezik meg Nagyváradon. A BL-döntőre szeptember 9-én kerül majd sor.

A magyar csapatok programja a csoportkörben:

Szeptember 06. szerda

17.00. SZPCDSE-ECECE -Firma ZG Grzybowice Zabrze (lengyel)

22.00. PFF SZÁNTÓ - SV Medicus (bosnyák)

Szeptember 07. csütörtök

11.00. PFF SZÁNTÓ - BT Servis Velika Gorica (horvát)

12.00. SZPCDSE-ECECE -Gradska Pivnica Novi Sad (szerb)

18.00. SZPCDSE-ECECE - Ortravsky Zabreh (cseh)

21.00. PFF SZÁNTÓ -Ajax Dulcisimo Galati (román)