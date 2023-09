Az MLSZ célja az új Orbán Willik és Styles Callumok megtalálása

Nem hagyja figyelmen kívül a magyar kötődésű, a válogatott számára esetlegesen segítséget jelentő futballistákat a szövetség.

Többek között erről is beszámolt Barczi Róbert sportigazgató a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hétfői elnökségi ülésén, amelyen a professzionális klubok stabil pénzügyi helyzete, illetve a játékosügynökök tevékenységének szigorú szabályozása is téma volt.



A szervezet honlapjának beszámolója szerint az MLSZ sportigazgatósága, illetve a klubok által használt, átlátható és átfogóbb visszajelzési lehetőséget biztosító felület gyakorlati használatát mutatta be az elnökség tagjai számára Barczi Róbert. A két éve megkezdett szakmai folyamat lényege az egységes, egymásra épülő országos munka. Ezt elősegítendő, a rendszerben résztvevő különböző szintű utánpótlásközpontok, rendszeres és alapos információt adnak a sportigazgatóság számára az elvégzett feladatokról, és a fejlődés üteméről, ami a klubok támogatását, értékelését, valamint a pozitív folyamatok biztosítását is elősegíti.