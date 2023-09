A Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzői pozíciójára hétfőn kinevezett Dejan Sztankovics máris túl van az első interjúján az új csapata trénereként, és ebben elmondta, hogy első napján olyat látott a Fradinál, amit még sehol máshol. Az Internazionaléval játékosként Bajnokok Ligáját nyert szerb szakember kedden előbb a Fradi edzőközpontjában és öltözőjében nézett körbe, majd a Groupama Arénát és a Fradi Múzeumot csodálta meg, és ezalatt a Fradi Média kamerái is jelen voltak – írta a fradi.hu.

A klub videójában Sztankovics magyarul üdvözölte a szurkolókat, majd elárulta, hogy büszkeséggel tölti el, hogy egy ilyen történelemmel rendelkező klubhoz került. A 44 éves szakember az első pillanattól érezte, hogy ez a megfelelő hely számára, és nagyon boldog, hogy aláírhatta a szerződését.

Sztankovics visszaemlékezett a Fradi tavalyi Európa-liga-menetelésére, beszélt a játékosokkal való találkozásáról és az edzői hitvallásáról is.

A szerb vezetőedző a családjával kapcsolatban és a fociöltözőkkel való kapcsolatáról is megszólalt az interjú során, és a Groupama Arénát is dicsérte, majd a "Hajrá, Fradi!" mondat is magyarul hagyta el a száját.

