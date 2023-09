Hosszabbított a BL-döntős edzőjével az Inter

Az olasz Internazionale 2025-ig meghosszabította a csapat vezetőedzőjének, Simone Inzaghi szerződését.

A 47 éves olasz szakember a Lazionál kezdte edzői karrierjét, a milánói klubhoz 2021-ben érkezett. A korábbi megállapodása az egyesülettel a mostani szezon végén járt volna le.

Az olasz edző 5,5 milió eurót keres majd szezonként, és ehhez jönnek még a bónuszok. A Beppe Marotta és Piero Ausilio alkotta menedzsment nagyon elégedett Inzaghi munkájával, beleértve Steven Zang elnököt is.



Inzaghi vezetésével az Inter kétszer is megnyerte az Olasz Kupát, valamint az Olasz Szuperkupát, idén pedig BL-döntőt is játszhatott, amelyet elvesztett a Manchester Cityvel szemben.